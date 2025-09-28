Se filtra el logo de la camiseta del clásico del Barça con Ed Sheeran

El clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu ya tiene protagonista musical. Según avanzó RAC1 la semana pasada, el Barça vestirá con el logo de Ed Sheeran en el frontal de su camiseta, en un paso más en los días de partido contra el Real Madrid en LaLiga dentro de la colaboración que el club mantiene con Spotify.

La elección del cantante británico, que la temporada pasada ya sonó para el duelo de la segunda vuelta que decidió el título en el que finalmente el elegido fue un Travis Scott -que a la postre se demostró que fue todo un éxito-, se enmarca en el estreno mundial de Ed Sheeran de su nuevo álbum Play.

Logo filtrado

El club ya habría puesto en marcha la producción del material promocional y de hecho las redes sociales han ardido las últimas horas con una fotografía en la que se puede ver al artista con una camiseta de vestir de Nike con el logo de su último trabajo y el escudo del Barça, por lo que la confirmación oficial no debería tardar en llegar.

Ed Sheeran, con el posible logo de la camiseta del clásico / Twitter

Desde que en 2022 el Barça y Spotify estrenaron esta iniciativa, el Clásico se ha convertido en una pasarela de logos musicales que ha incluido a Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott. Ed Sheeran se unirá ahora a esta lista para un partido en el que, más allá de lo deportivo, Spotify ha querido romper moldes culturales.

Con tres victorias y tres derrotas vistiendo camisetas de edición especial, el Barça afrontará el séptimo capítulo de esta serie con el objetivo de volver a demostrar, como ya hizo la temporada pasada, su hegemonía en el partido más esperado del curso.