FC BARCELONA

Figo: "Si pudiera fichar a alguien del Barça para el Real Madrid, sería Pedri"

El luso, exjugador de ambos clubes, se sincera sobre la figura del de Tegueste

Figo, en una imagen reciente

Figo, en una imagen reciente / Perform

SPORT.es

SPORT.es

Luis Figo, exfutbolista del Real Madrid y FC Barcelona, ha confesado que, si pudiera repetir una operación similar a la de su polémico fichaje de hace 25 años, elegiría a Pedri como el jugador azulgrana que incorporaría al conjunto blanco.

El portugués destacó también a Valverde como la pieza que él seleccionaría en sentido contrario, subrayando la calidad y el rendimiento de ambos. Figo señaló que son futbolistas “seguros e importantes en sus equipos”, en una charla organizada por Betfair centrada en fichajes y grandes traspasos históricos.

UNA TRAICIÓN

Cabe recordar que la macrooperación entre Barça y Madrid por el luso, en la que el club blanco pagó la cláusula de rescisión sin que la entidad catalana pudiera hacer nada al respecto, se produjo en julio del año 2000. El protagonista de aquel trasvase, considerado como una traición por la afición barcelonista, cree que actualmente produciría un efecto parecido si Pedri se marcha a la capital española.

El canario ha explicado en más de una ocasión cómo en La Fábrica lo rechazaron en su momento: "Cuando hice la prueba en Valdebebas fue extraño", declaró Pedri recientemente a Onda Cero al revivir el fallido traspaso al Real Madrid. "Me dijeron que no estaba a la altura y me fui a casa".

