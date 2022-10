Figo: "Dembélé y Ansu Fati son jugadores muy top y disfruto viéndolos jugar"

El exjugador del Barcelona y Real Madrid habló en París durante la gala del Balón de Oro El portugués también elogió a Coman y Rodrygo

Luis Figo fue otro de los míticos exfutbolistas presentes en el Théâtre du Châtelet de París durante la gala del Balón de Oro 2022. En la capital francesa, el portugués aprovechó para opinar sobre diversos temas de actualidad en el fútbol. Entre otros, el exjugador se refirió a los atacantes del Barcelona, Ansu Fati y Dembélé, además de Kingsley Coman, del Bayern, y Rodrygo, del Real Madrid.

"Me fijo en los futbolistas que juegan en mi posición, y me gusta ver a Coman, Dembélé, Ansu Fati, Rodrygo... Creo que son delanteros muy top y disfruto viéndolos jugar", comentó el ex del Barça y Madrid. De los cuatro jugadores que mencionó, los dos franceses y el brasileño se desempeñan en la misma posición en la que, en su momento, jugaba Figo. Solo Ansu Fati no comparte el rol de extremo derecho con los otros tres. El otrora internacional con Portugal, sin embargo, no considera que en la actualidad haya algún futbolista que le recuerde su juego. "No creo que haya ahora un jugador con un estilo similar al mío porque mi juego era diferente", explicó el semifinalista del Mundial de Alemania 2006.

En las declaraciones de Figo, recogidas por Marca, el portugués también comentó sobre el Clásico del domingo pasado en el Bernabéu, que acabó con victoria local (3-1). "El Real Madrid fue mejor y mereció ganar. El Barcelona no se sintió cómodo en la primera parte, por eso estuvieron por debajo en el marcador, y en la segunda parte fue mucho más difícil cambiar el rumbo del partido", comentó Figo. "El Madrid fue más eficaz en cuanto a las ocasiones que tuvieron para marcar gol. El Barcelona pudo empatar y anotar el 1-1 en la primera parte, pero no fue eficaz. En general, creo que el Madrid fue mejor y por eso ganó el partido", concluyó el exjugador.