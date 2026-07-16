La FIFA premiará al Barça con casi 3 millones por la participación de sus internacionales en el Mundial

El extraordinario rendimiento de los futbolistas blaugranas en el Mundial 2026 tendrá una importante recompensa económica para el FC Barcelona. La FIFA abonará 2.893.533 euros a los culés como compensación por la cesión de sus internacionales, una cifra que convierte a la entidad catalana en una de las grandes beneficiadas del campeonato.

El conjunto blaugrana ha sido uno de los equipos con mayor representación durante la competición. Hasta 16 jugadores pertenecientes al Barça han participado en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que ocho de ellos han logrado clasificarse para la gran final entre España y Argentina, confirmando el enorme peso de la plantilla culé en la élite del fútbol mundial.

Ferran Torres, junto a Pedri, en el partido ante Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ocho finalistas disparan el premio

La presencia de los españoles blaugranas Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia y Joan Garcia en la final dispara los ingresos de una entidad que vuelve a sacar rendimiento económico de su enorme representación internacional.

Además de los ocho internacionales españoles, el club también percibirá compensaciones por Jules Koundé, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha, Marcus Rashford, Joao Cancelo, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.

Eso sí, en algunos casos el Barça no percibirá el importe íntegro, ya que la FIFA reparte la compensación entre los clubes en los que el futbolista ha militado durante las dos últimas temporadas. Es el caso de Joan Garcia, cuya participación también dejará una parte del premio económico al Espanyol.

Joan Garcia en un calentamiento con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Menos dinero que en Qatar

Pese al éxito deportivo, el Barça cobrará menos que hace cuatro años. En Qatar 2022 ingresó más de 4,4 millones de euros, mientras que ahora la cifra se queda en 2,89 millones debido al nuevo sistema de reparto implantado por la FIFA tras la ampliación del Mundial a 48 selecciones.

El premio económico, sin embargo, vuelve a confirmar el enorme peso internacional de la plantilla blaugrana, capaz de convertir su protagonismo sobre el césped en un importante ingreso para las arcas del club.