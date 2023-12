La FIFA no invitará al Barça al Mundial de Clubs

El verano del 2025 en Estados Unidos se celebrará la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, con formato de selecciones y con 32 equipos participantes. La UEFA dispone de 12 plazas con un máximo de dos clubs por país. Y cuatro de ellas ya están adjudicadas para los campeones de las tres últimas ediciones -Chelsea, Real Madrid y Manchester City- y el de la edición que está en juego.

Para decidir el resto de participantes, la UEFA anunció que se contabilizarían los resultados conseguidos en las últimas cuatro ediciones de la máxima competición europea, otorgando un punto por empate y dos por victoria, además de cuatro adicionales por entrar en la fase de grupos, cinco por alcanzar los octavos de final y uno más por ronda superada hasta la final.

Con el Real Madrid ya clasificado, la Liga solo dispone de una segunda plaza. Y el conjunto blaugrana lo tiene difícil , ya que con solo 17 por disputarse, tiene que remontarle siete al Atlético. 62 acumulan los colchoneros por 55 los blaugrana.

La vía rápida para el Barça sería levantar el título, lo que le otorgaría el pase directo. Pero aún tendría una última opción: las dos invitaciones que se reserva la FIFA... una opción que en estos momentos no parece viable.

Fuentes cercanas al presidente del máximo organismo mundial de fútbol, Gianni Infantino, aseveran que en la actualidad una de esas dos invitaciones no será para el Barcelona. Sus tensiones con la UEFA y la situación actual del club no invitan al optimismo y, a pesar de ser uno de los clubes más laureados de Europa, no parecen darse las circunstancias para que la FIFA le extienda una invitación.

Tampoco ayuda su iniciativa por la Superliga. Solo quedaría la carta de ganar siete puntos más que el Atlético de aquí al final de temporada o conquistar el título de Champions en Wembley, de lo contrario, el Barcelona sería la principal ausencia del primer torneo Mundial de clubes con ese formato.