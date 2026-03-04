La FIFA inspecciona el Spotify Camp Nou para el Mundial

La delegación técnica de la FIFA iniciará la semana que viene una exhaustiva visita de inspección por las principales sedes candidatas en España y Portugal para el Mundial 2030, con el Spotify Camp Nou como uno de los focos principales. La parada en Barcelona, programada para el 9 de marzo, servirá para evaluar de primera mano el estado de las obras del estadio blaugrana, que aspira a convertirse en el recinto más grande de Europa y en una de las opciones predilectas para albergar la gran final del torneo del centenario.

La visita forma parte de un recorrido que arrancará la próxima semana y que incluye paradas en Zaragoza, Madrid y, posteriormente, en otras ciudades españolas como Las Palmas, Sevilla, La Coruña, Bilbao y San Sebastián. El objetivo de la FIFA es analizar infraestructuras, avances en las remodelaciones, cuestiones logísticas, legales y fiscales, de cara a la definición oficial de las sedes en diciembre de 2026.

Los tiempos del nuevo Camp Nou

En el caso del Spotify Camp Nou, la inspección llega en un momento clave de las obras del Espai Barça. Según las últimas actualizaciones del club y declaraciones de Joan Laporta y Elena Fort, el estadio ya muestra un avance significativo: la tercera gradería progresa a gran ritmo y los paneles de fachada suben visiblemente. El objetivo inmediato es alcanzar los 62.000 espectadores tras recibir la licencia del Ajuntament de Barcelona de primera ocupación de la fase 1C, correspondiente a la zona de Gol Nord, para luego llegar al aforo completo de 105.000.

Sin embargo, la cubierta (el techo que cubrirá 48.000 m² y contará con placas solares) sigue siendo el gran reto pendiente. Fuentes del club confirman que la instalación del anillo de compresión y las vigas radiales avanza, pero la colocación definitiva de la membrana y el izado requerirá 4 meses de parón total de actividad en el estadio, por motivos de seguridad y logística.

Por ello, el techo se ha pospuesto al verano de 2027, una vez finalizada la temporada 2026/27 y completada la tercera gradería durante esa campaña. El estadio podría estar operativo al 100% (sin cubierta) hacia finales de 2026 o inicios del 27, pero la finalización total, con el techo incluido, se apunta a setiembre del 2027.

El FC Barcelona defiende que estos plazos son realistas dada la complejidad de la obra y que el Camp Nou cumplirá sobradamente con los estándares FIFA para 2030, con mejoras en confort, seguridad y sostenibilidad. La candidatura española (junto a Portugal y Marruecos) apuesta fuerte por Barcelona como sede estelar, aunque Madrid (con el Bernabéu ya renovado) también presiona por la final.

El resto de estadios en la visita FIFA

El Santiago Bernabéu (ya completamente renovado con techo retráctil) y el Riyadh Air Metropolitano serán inspeccionados el 11 de marzo. Madrid se posiciona como centro neurálgico, con la Casa de Campo como posible Centro Internacional de Prensa (máxima puntuación en evaluaciones previas).

Estadio Santiago Bernabéu / Real Madrid

Antes se examinará la Nueva Romareda (Zaragoza, 10 de marzo) en proceso de remodelación. Las Palmas (Gran Canaria, 16 de marzo), Sevilla (La Cartuja, 17 de marzo), A Coruña (Riazor, 18 de marzo), Bilbao (San Mamés, 19 de marzo) y San Sebastián (Anoeta, 20 de marzo) completan la ruta española. Inicialmente, se barajaron 11 sedes, pero Málaga se retiró; Vigo y Valencia podrían sumarse en fases posteriores, aunque no en esta inspección.

El RCDE Stadium (Espanyol) también se evalúa en la visita a Barcelona como alternativa complementaria y la FIFA visitará Portugal el 12 de marzo (Lisboa) y el 13 de marzo (Oporto).

La FIFA definirá las sedes definitivas en diciembre de 2026, pero el Camp Nou parte como uno de los grandes favoritos para la final, gracias a su capacidad ampliada y su simbolismo histórico. El veredicto final sobre la sede se tomará como máximo dos años antes del torneo.