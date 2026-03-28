La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club

El FC Barcelona podrá ingresar una cantidad económica por la lesión de Raphinha durante el parón internacional, aunque el impacto será muy limitado teniendo en cuenta la importancia de la baja del brasileño a nivel deportivo.

El extremo sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en el amistoso entre Brasil y Francia y estará unas cinco semanas de baja. Un periodo que supera el mínimo exigido por el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, fijado en 28 días consecutivos, por lo que el club azulgrana tiene derecho a ser indemnizado.

El mecanismo es claro: la FIFA compensa a los clubes cuando un futbolista se lesiona con su selección absoluta en fechas oficiales del calendario internacional. La cuantía depende directamente del salario fijo del jugador y del tiempo que permanece de baja a partir de esos 28 días mínimos fijados.

En este caso, la FIFA establece un pago aproximado de 20.548 euros diarios, con un máximo de 365 días y un tope global de 7,5 millones de euros por futbolista. Con estas cifras sobre la mesa, y teniendo en cuenta que Raphinha estará en torno a cinco semanas fuera de los terrenos de juego, el Barça podría percibir alrededor de 143.836 euros si se cumplen los plazos.

Se trata de una compensación que ayuda a mitigar el impacto económico, pero que queda lejos de los grandes ingresos que se producen en lesiones de larga duración. El ejemplo más reciente en clave azulgrana es el de Gavi, cuya grave lesión con España en 2023 generó una indemnización muy superior al prolongarse durante meses.

Un problema deportivo

Más allá de los números, el verdadero problema para el Barça es deportivo. Raphinha podría perderse hasta cinco partidos de LaLiga, pero sobre todo duele la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

Además, no es la primera vez que el brasileño sufre un contratiempo de este tipo esta temporada. El pasado mes de septiembre ya tuvo una lesión similar en el mismo músculo que le obligó a estar cerca de dos meses fuera, lo que explica el cabreo en las oficinas del club.

Flick deberá recomponer su ataque en un tramo decisivo del curso con Marcus Rashford como alternativa más clara al brasileño, pero con otras opciones como Fermín o Olmo partiendo desde la izquierda.