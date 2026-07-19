La FIFA deberá indemnizar al Barça por la lesión de Frenkie de Jong

La lesión de Frenkie de Jong durante la disputa del Mundial 2026 es un grave contratiempo para Hansi Flick en el arranque de la temporada 2026/27. El perjuicio a nivel deportivo no tiene reparación posible; pero el FC Barcelona sí que recibirá por parte de la FIFA una compensación a nivel económico cuya magnitud depende de los días de baja.

La FIFA estableció en junio de 2023 un Programa de Protección de Clubes según el cual proporciona indemnización en el supuesto de que los futbolistas internacionales absolutos que participan en torneos de selecciones sufran lesiones físicas que den lugar a más de 28 días consecutivos de incapacidad total temporal.

La cobertura se aplica a los partidos denominados "partido internacional A" entre dos selecciones nacionales que se disputen en fechas del calendario internacional de la FIFA o en fechas que cubre el periodo de cesión correspondiente a dichos partidos". También están 'protegidos' los amistosos de las selecciones absolutas preparatorios de las fases finales de las competiciones de confederaciones (Eurocopa, Copa América...) y de los Mundiales masculino y femenino. En el caso de Frenkie de Jong, se lesionó en el encuentro de los treintaidosavos de final del Mundial 2026 entre Holanda y Marruecos.

Las cifras de la indemnización

El programa contempla una indemnización máxima a los clubes de hasta 7,5 millones de euros por lesión y futbolista. A partir de esta cifra máxima compensatoria, correspondiente a 365 días, se calcula la cantidad diaria prevista, que es de 20.548 euros por cada jornada de baja.

La indemnización se basa únicamente en el salario fijo que el club paga al futbolista como empleado, incluidas las cargas de la seguridad social, y deja fuera las pagas extraordinarias, los pagos excepcionales y las bonficaciones por rendimiento o contratación.

Según el reglamento de la FIFA, el pago de la indemnización diaria "no comprenderá el día en que comienza la incapacidad total temporal, los primeros 28 días consecutivos de incapacidad (periodo de espera) y el día en que finaliza la incapacidad total temporal".

La compensación económica cesará cuando el futbolista ya no sufra la incapacidad total temporal y puede reiniciar todas las actividades de entrenamiento de su equipo o participar en partidos, lo que ocurra primero, e independientemente de que exista o no la oportunidad de participar; o si termina el periodo de máximo de 365 días.

La cifra que puede percibir el Barça estará definida por el diagnóstico definitivo de la lesión de Frenkie de Jong, así como del tiempo total que necesite para superar suproblema físico y entrenarse con total normalidad con sus compañeros. Algunas previsiones contemplan que el centrocampista blaugrana podría estar de baja entre cuatro y seis meses y no descartan que deba de pasar por el quirófano. En este caso, la entidad catalana recibiría, como mínimo, unos 2 millones de euros.