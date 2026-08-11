La fiesta que prepara Lamine Yamal para celebrar su 19 cumpleaños: Una masía gigante del siglo XII y más de 100 invitados

El 19º cumpleaños de Lamine Yamal fue el pasado 13 de julio y coincidió con el Mundial, igual que lo hizo con la Eurocopa en 2024, por lo que la celebración quedó reducida a un evento de pequeñas dimensiones en plena concentración con la selección española en la que no faltaron los familiares presentes en Estados Unidos que le acompañaban.

Por eso, la joven estrella catalana ha tenido que esperar hasta ahora para poder celebrarlo por todo lo alto con una fiesta repleta de amigos, gente cercana y demás sorpresas que completarán una lista de más de 100 invitados.

Lamine Yamal caracterizado de gángster durante la celebración de su 18º cumpleaños. / @lamineyamal

Este mismo martes 11 de agosto a partir de las 21 horas se espera que el recientemente coronado como campeón del mundo hospede una macrofiesta en la cual no faltará de nada. Sin embargo, el especialista en 'salseo', Javi Hoyos, publicaba que el canterano del Barça ya disfrutó de la compañía de su círculo más íntimo en una celebración en el restaurante 'La Cúpula del Garraf'.

Venimos de una celebración, la de los 18 años, que fue especialmente polémica por varios temas, entre los cuales destacó la contratación de personas con acondroplasia que tantas críticas recibió a pesar de la defensa de los propios implicados.

En esta ocasión, Lamine ha elegido mantener un perfil más bajo y ha buscado un lugar apartado del mundo para no recibir la mirada de los curiosos, aunque bien cerca de Barcelona, según ha adelantado 'El Español'.

Se trata de la finca Mas de Sant Lleí, una espectacular masía del siglo XII ubicada en Vilanova del Vallès rodeada de 40 hectáreas de vegetación que se promociona como el lugar "exclusivo para bodas en Barcelona" en su perfil en redes sociales.

El lugar cuenta con un amplio jardín e incluye incluso un helipuerto por si al delantero le da por entrar desde las alturas, un lago artificial y un impresionante mirador, todo ello priorizando la intimidad del cliente. Además, cuenta con una cocina de primer nivel que deleitará los paladares de todos los invitados y presentes.

Misma confidencialidad que existe entorno a la extensa lista de invitados, aunque sí que se pueden presuponer algunos de los nombres que seguramente no falten esta noche, como el de su pareja, Inés García, así como su primo Mohamed y su mejor amigo, Souhaib, así como su familia más cercana, compañeros del Barça y la selección y otros VIPs.

Lamine Yamal celebró los 18 años en una fiesta repleta de VIPs, en este caso, con el Morad. / @lamineyamal

El año pasado la fiesta tuvo lugar en Olivella, a 45 minutos de la Ciudad Condal, y contó con una lista de más de 200 invitados. En aquella celebración estuvieron presentes compañeros como Gavi, Balde o Lewandowski, artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Quevedo o Nicki Nicole (antes de su relación), además de 'influencers' como Marta Díaz o Illo Juan, entre muchísimos otros.