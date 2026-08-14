La fiesta de Lamine Yamal, al descubierto: imágenes inéditas de la celebración de su 19 cumpleaños

Lamine Yamal ha compartido imágenes en sus redes sociales de una fiesta que llevaba días dando mucho que hablar. El extremo del FC Barcelona ha compartido en Instagram un vídeo y varias fotografías de la celebración de sus 19 años, que tuvo lugar el pasado 12 de agosto en la Finca Mas de Sant Lleí, y que reunió a más de 100 invitados entre familiares, amigos, compañeros del Barça y numerosas caras conocidas.

Aunque durante los últimos días ya habían trascendido diferentes detalles del evento, las imágenes publicadas ahora por el propio futbolista permiten ver cómo fue la celebración desde dentro. Lamine ha acompañado el contenido con un sencillo mensaje que resume perfectamente la temática de la noche: “Pink Party”.

El rosa fue el gran protagonista de la fiesta, tanto en la decoración como en los estilismos. El propio Lamine apostó por un look en esta tonalidad, mientras que algunos de sus invitados también siguieron el código de vestimenta preparado para la ocasión.

Inés García, invitada de lujo

Entre las imágenes que ha compartido el futbolista también aparece Inés García, con quien Lamine mantiene una relación sentimental. La influencer sevillana estuvo presente en la celebración y ambos aparecen juntos en diferentes momentos de la noche.

La pareja volvió así a compartir protagonismo después de unas semanas en las que su relación había estado especialmente seguida en redes sociales con rumores sobre una posible separación por publicaciones con contenido 'fake'. Inés también se sumó a la estética de la fiesta con un llamativo vestido rosa, en línea con el código elegido para una noche en la que el color se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

Lamine estuvo rodeado de buena parte de su círculo más cercano. Entre los invitados aparecieron futbolistas del Barça como Gavi, Kounde, Eric Garcia, Raphinha, Balde, Frenkie de Jong o Pau Cubarsí además de otros amigos y rostros conocidos.

Lamine Yamal junto a Inés García / Instagram

Una noche a la altura de los 19 de Lamine

La música fue, como ya se había podido conocer durante los últimos días, uno de los grandes ingredientes de la celebración. La fiesta contó con actuaciones de Morad, Myke Towers, Bad Gyal, Ryan Castro y Grupo Frontera, además de diferentes DJs que se encargaron de poner ritmo a la noche. Las nuevas imágenes permiten ver a Lamine disfrutando sobre la pista, bailando y compartiendo momentos con algunos de los artistas que participaron en la celebración.

El escenario elegido fue la Finca Mas de Sant Lleí, una masía del siglo XII situada en Vilanova del Vallès, a unos 15 kilómetros de Barcelona. El complejo cuenta con 40 hectáreas de terreno, más de 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos y hasta un helipuerto privado.

El lugar sirvió para organizar una celebración de grandes dimensiones que Lamine había tenido que retrasar debido a su participación en el Mundial, donde España terminó proclamándose campeona. Casi un mes después de cumplir los 19, el extremo pudo finalmente celebrar su aniversario rodeado de los suyos.