Fiesta completa y presión al Real Madrid

Música, emoción, goles y victoria. No podía pedir más el Barça en un día histórico y que ya quedará para los libros de historia del club, el del retorno al Spotify Camp Nou tras dos años y medio de exilio en Montjuïc. Todavía queda para que el templo de Les Corts esté acabado y solo 45.000 personas pudieron acudir al partido contra el Athletic, pero los barcelonistas no olvidarán el 22 de noviembre de 2025.

Caras de impaciencia desde primera hora de la mañana por los alrededores del estadio de muchos culés que querían ver como está quedando el nuevo Spotify Camp Nou. Se abrieron las puertas dos horas del partido y muchos no pudieron esperar más. Como tampoco el presidente Joan Laporta que con su valentía decidió acometer una remodelación necesaria para poder seguir luchando con los grandes clubes europeos. Por ello, Laporta fue de los primeros en aparecer en las gradas, en un palco ampliado, para fotografiarse con su teléfono móvil. Unos cuantos selfis con las gradas vacías. Hormigón y hierros todavía en la tercera, pero elegancia, sobriedad y majestuosidad en las otras dos, también en la zona de Gol Norte, todavía vacía y esperando la licencia correspondiente que debe llegar en los próximos meses.

La emoción de los instantes previos del partido dejó paso al espectáculo del fútbol. Seguía teniendo bajas Hansi Flick, pero recuperaba a Joan Garcia y Raphinha. El primero ya fue titular, mientras el segundo tuvo minutos al final ante la algarabía del público. Para cubrir las ausencias de Frenkie de Jong y Pedri, el alemán recurrió a Eric Garcia, el único futbolista azulgrana que ha participado en todos los partidos del curso. Dicen que la máscara impide que la visión sea completa. No se notó en el de Martorell, que realizó un partido excelente, coreando el público su nombre cuando se fue sustituido.

Para la historia quedará que Robert Lewandowski, portador del brazalete de inicio por la ausencia de los cuatro capitanes de la plantilla, fue el autor del primer gol en el renovado Spotify Camp Nou. A la fiesta se sumó Ferran Torres cuando moría la primera mitad. Eso sí, con la colaboración de Unai Simón, titular de la selección española mientras Joan Garcia no va ni convocado.

En la segunda parte, Fermín también dejó su sello en un partido histórico en el que Flick premió a un joven de la cantera como Dro, Nico Williams recibió los pitos de la grada, Sancet fue expulsado por una entrada muy fea sobre Fermín, el Tiburón volvió a morder y el Barça acabó goleando para igualar con el Real Madrid en lo más alto de la tabla y dormir líder.