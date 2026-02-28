Fiebre por el Gol Nord del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona comunicó el pasado jueves que, cuando el Ajuntament de Barcelona autorice la apertura de la primera y segunda gradería del Gol Nord, destinará el total de sus aproximadamente 14.000 localidades a sus abonados y socios. Ese mismo día abrió el proceso para que sus abonados empezasen a apuntarse y la respuesta ha sido masiva. Hasta ahora son ya más de 6.000 los abonados del club que han solicitado una localidad para seguir desde el Spotify Camp Nou la fase final de temporada del equipo de Hansi Flick.

El club azulgrana comunicó que el proceso de solicitud de abonos estará abierto hasta 24 horas después de que el club reciba por parte del Ajuntament de Barcelona la licencia de primera ocupación de la fase 1C de las obras del Spotify Camp Nou, licencia que corresponde a la zona de Gol Nord y que elevará la capacidad del Estadi hasta los 62.000 espectadores. En este sentido, desde el club esperan que la licencia llegue el próximo viernes. Ello haría que el Gol Nord pudiese abrirse para el partido contra el Sevilla, que se jugará el 15 de marzo coincidiendo con las elecciones a la presidencia del Barça.

Desde el club no se descarta que este proceso de solicitud de abonos se abra durante la próxima semana a socios no abonados. También se recuerda que los abonados que solicitaron una localidad en el Spotify Camp Nou y que no la lograron en el sorteo que se realizó no hace falta que la pidan ahora, pues ya la tienen garantizada. También explicó el FC Barcelona que en caso de que esta vez vuelva a haber más demanda que plazas se producirá un nuevo sorteo.

Paralelamente, en el Barça trabajan también para poder abrir la nueva Grada d'Animació, que se ubicará en el Gol Sud y que pasará a llamarse Gol 1957. Este permiso no tiene nada que ver con la licencia 1C y depende de los Mossos d'Esquadra, que solicitan una serie de requisitos, como la identificación de todos los miembros de esta grada y también que entren por una zona diferente a la del resto de aficionados. Unos 500 miembros de los grupos de animación sí estarán presentes el martes en el Spotify Camp Nou para animar al equipo de Flick en su intento de remontada contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.