Así se fichó a Xavi Espart: El primer informe que recomendaba su contratación cuando tenía 6 años

Mayo del 2014. Isidre Gil se frota los ojos. Sonríe con la felicidad de un niño que acaba de descubrir un nuevo juguete. El 'cazatalentos' que fichó Oriol Tort en el año 1998 para el Barça se siente como el 'boletaire' que ha encontrado un buen número de 'rovellons' en el bosque.

En su ruta semanal de seguir una decena de partidos cada semana en las comarcas del Vallés Oriental, Maresme y Osona, Isidre ha quedado prendado en lo futbolístico por un chico del Vilassar de Mar.

Xavi Espart creció en La Masia / Javi Ferrándiz

El que fuera coordinador del fútbol base del Granollers y que ejerce desde hace 28 años como observador del Barça anota en mayúsculas el nombre de Xavier Espart.

Xavi era un jugador de solo seis años que lo hacía todo bien. Isidre estaba entusiasmado pensando que el pequeño Xavi era un futbolista con todo para jugar en el Barça. Pasa bien el balón, regatea, marca muchos goles pero también sabe defender, luchar y ordenar a sus compañeros, cualquier entrenador querría a Xavi Espart en su equipo.

El observador del Barça no tarda demasiado en redactar un informe en el que recomienda captar a este prebenjamín de primer año que juega en el Vilassar de Mar.

Xavi Espart jugó cuatro años en el fútbol-7 del Barça / Javi Ferrándiz

Se trata de un informe más de los muchos que Isidre Gil realiza durante cada temporada. En su momento recomendó a Cesc Fábregas o Marc Guiu entre muchos otros. Espart es un jugador del 2007 y no entra en la primera selección de futbolistas para el prebenjamín del Barça de la temporada 2014-15. Aquella plantilla que entrenaba el actual técnico del Sub-16 David Sánchez tenía a Marc Bernal y Lamine Yamal como jugadores destacados pero también estaban otros prometedores talentos como David Saéz o Gibert Jordana.

Bernal y Lamine en su etapa como prebenjamines en el Barça / Javi Ferrándiz

Unos meses más tarde, Isidre Gil no le pierde la pista a Xavi Espart que sigue jugando en el equipo de su pueblo. El ojeador blaugrana lo observa detenidamente en otoño del 2014 en dos partidos del prebenjamín del Vilassar de Mar. Los rivales de este conjunto son el Juventus de Mataró y el Rácing Blanenc.

Isidre Gil redacta entonces un segundo informe en el que habla maravillas de un 'jugador total'. Se trata de un informe en el que se califica al jugador de brillante y se recomienda de manera encarecida su contratación.

Isidre Gil es el observador más emblemático del fútbol base del Barça / Familia Isidre Gil

En aquel momento Espart es un prebenjamín de segundo año y su llegada al Barça ya está muy encaminada. Es normal en estos casos organizar algún partido de entrenamiento en la Ciutat Esportiva con jugadores que interesan para evaluar 'in situ' su nivel. Espart no genera dudas y los técnicos confirman en este 'partidito' que los informes de Isidre Gil iban muy bien encaminados.

Xavi Espart es el tercer jugador (desde la izquierda) en esta plantilla del Alevín D del Barça / Javier Ferrándiz

Marc Serra era el coordinador del fútbol-7 y Jordi Roura y Aureli Altimira los responsables de la cantera de entonces. Todos ellos dan el visto bueno a su incorporación.

El prebenjamín del Barça de la temporada anterior salta en bloque para formar el Benjamín C pero hay que captar a 12 jugadores más para la línea B (Benjamín D). En este equipo que dirigirá Alexis Pintó empieza la trayectoria de Xavi Espart en el fútbol formativo blaugrana.

Alexis Pintó es el entrenador del benjamín D barcelonista / FCB

Aunque sea del mismo año que Lamine y Bernal no coincidirá con ellos hasta el paso al fútbol-11. En el fútbol-7 del Barça Espart juega en los benjamines D y B y en los alevines D y B hasta saltar al Infantil B.

A partir de su captación como jugador del Barça Espart demuestra todas sus cualidades y progresa de manera positiva en todas las temporadas. Es sabido que su demarcación inicial de mediocentro o interior muta a lateral en su etapa de cadete con una decisión consensuada entre el coordinador Sergi Milà y el entrenador Ivan Carrasco.

XAVI ESPART: Polivalencia, discreción y pulcritud en los pases (16 años) / SPORT/FCB

A partir de aquí, Espart se ha ido ganando la confianza de todos sus técnicos y Flick le ha hecho debutar en el Spotify Camp Nou completando 90 minutos muy meritorios ante el Sevilla. Del estreno fugaz pero prometedor contra el Newcastle ha pasado a ganarse un 'status' de jugador con nivel para competir por una plaza en el primer equipo.

El mérito es de Xavi Espart reside en sus grandes cualidades y su enorme capacidad de sacrificio pero a todo ello no hay que olvidar como se le fichó para formar parte de la gran familia del Barça.

Espart fue titular contra el Sevilla / Valentí Enrich

Su descubridor Isidre Gil es uno de esos héroes anónimos que contribuyen a engrandecer la cantera del Barça. A sus 80 años Isidre sigue acudiendo cada fin de semana a su trabajo como observador del club con la ilusión intacta de seguir descubriendo nuevos talentos.

Gil se fija en las cualidades de las promesas que observa pero también es consciente de que llegar a la élite depende de muchos factores y uno de los más infravalorados es el aspecto personal y el carácter de los futbolistas.

Ahora mismo, en el primer equipo del Barça Lamine, Casadó y Xavi Espart llegaron al club gracias a sus informes. Gil disfruta tanto de su labor que no deja de encarar cada fin de semana con la ilusión de descubrir nuevos talentos. El secreto está en ver muchos partidos y tener claro qué es lo que busca wel Barça en un jugador. La técnica es clave pero la inteligencia para jugar es todavía más determinante.

Espart, celebrando el gol de Lamine / Valentí Enrich

Las estatuas a leyendas del club son muy necesarias para preservar la memoria histórica del Barça pero el barcelonismo debería conocer y admirar la labor que han realizado y siguen llevando a cabos grandes servidores del club como Isidre Gil.

Xavi Espart es su ojito derecho pero en los próximos años seguirán llegando más futbolistas al primer equipo que él anotó en su momento en su libreta mágica y que llegaron al Barça gracias a su ojo clínico.

Xavi Espart es un jugador 100% ADN Masia / Valentí Enrich

Isidre Gil es el Barça de verdad, el Barça de los héroes anónimos que configuran el mejor fútbol base del planeta. Gloria para él y todos los que no se cansan nunca de vivir por y para el Barça.