Así fichó Deco a su gran apuesta Bisiwu: "Por este chico hay que pagar sí o sí"

Jese Bisiwu ya es, por fin, del Barça. Ha sido una de las operaciones que más han costado y que ha contado con la implicación directa del director deportivo del club, Deco, quien ha apostado claramente por un chico de 19 años que prácticamente nadie conocía. El Barça se lleva a uno de los extremos con más progresión del mercado y existe el convencimiento de que este chico, si nada se tuerce, va para crack. Fue una operación que comenzó a gestarse desde el mes de noviembre pasado y que ha contado con varios viajes a Bélgica para convencer al futbolista, a su familia y a su entorno y por el que se ha pagado 8,5 millones de euros más un porcentaje de futura venta hacia el Brujas. Es uno de los fichajes más costosos del Barça por un futbolista que tendrá dorsal de primer equipo y una prioridad absoluta para todos los técnicos que trabajan en las oficinas del club.

El nombre de Bisiwu ya corría por la agenda blaugrana, pero fue en el Mundial sub'17 de Qatar cuando se tomó la clara decisión de ficharle. El director de scouting del club, Joao Amaral, persona de la total confianza de Deco y con poder creciente dentro del club, quedó impresionado por la actuación del extremo defendiendo la camiseta de Bélgica. De hecho, quedó anotado su nombre y el de un egipcio, Hamza Abdelkarim, que ya ha debutado con doblete goleador en el primer equipo blaugrana. La llegada de Hamza fue más fácil, ya que a través de un intermediario español, el Barça pudo contactar rápidamente con su padre para decantar la balanza y llegó en enero. Pero el caso de Bisiwu costó mucho más.

El Barça realizó el primer contacto con su entorno en diciembre y ya se viajó a Bélgica para arrancar el sí del futbolista, que no tenía contrato profesional con el Brujas. Bisiwu solo puso una condición y era que, a pesar de tener dorsal del filial, estuviera en dinámica de primer equipo y se le aseguraran minutos de calidad con el Barça ya esta temporada. El Brujas lo iba a subir al primer equipo y no quería quedarse atrás. Deco se lo prometió y el acuerdo económico fue relativamente sencillo. Bisiwu quedaba bloqueado a la espera de negociar con el Brujas y ahí se inició un escenario complicado en el que el Barça tuvo que jugársela.

En enero fue imposible traerle y el Barça tuvo claro que esta operación no se podía cerrar con una cesión con opción de compra, ni con un pago casi simbólico como las demás operaciones que están haciendo en el filial. Aquí el Brujas se plantó y exigió un traspaso de primer equipo complicando las cosas. Y es que llegó a exigir más de 10 millones de euros por soltar a un futbolista que estaba llamado a ser uno de los cracks de su primer equipo.

La situación generó dudas en el club por el desembolso. El Barça arriesgaba mucho, pero Deco en enero lo tuvo claro: "Por este chico hay que pagar sí o sí". El director deportivo asumía la operación como propia y la directiva autorizó a que negociara sabiendo que sería un fichaje costoso. Poco a poco se fueron rebajando cantidades y finalmente se llegó al acuerdo de 8,5 millones de euros, más un porcentaje de un 20 por ciento de una futura venta. Fichaje alto para un chico que acaba de cumplir los 18 años y que ahora deberá demostrar.

En el Barça ven en él una potencia física y un estilo de juego demoledor. Es un jugador que siempre intenta el uno contra uno y que acostumbra a irse de los rivales con facilidad. Flick le va a dar minutos seguro y está llamado a ser el extremo izquierdo del futuro. Una total apuesta de dirección deportiva.