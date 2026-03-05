Así fichó el Barça a Pau Cubarsí cuando era alevín

Pocas veces Hansi Flick ha destacado de manera tan extensa y generosa a un futbolista como lo hizo el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al Barça-Atlético de Madrid. Pau Cubarsí era el escogido para los encendidos elogios del entrenador del Barça.

El de Estanyol había culminado probablemente su mejor partido de blaugrana con un recital espectacular. Cubarsí es un juvenil de tercer año al que los aficionados culés ya se han acostumbrado a ver como titular desde que Xavi apostó por él.

Cubarsí en una de sus primeras imágenes de blaugrana / FCB

El mérito del entrenador egarense de darle la oportunidad de estrenarse en el primer equipo es tan indiscutible como la gestión de Flick con el central catalán. En la élite son los dos entrenadores que le han dado galones para que Cubarsí se muestre como uno de los mejores defensores del mundo.

'Cuba' es un producto de La Masia que jugó en la cantera blaugrana en todas las categorías des del Alevín A hasta el primer equipo. Pese a ello, es tan importante su formación y promoción a la élite como su captación. Hoy lo hemos desvelado en el ADN Masia.

En este espacio semanal que SPORT dedica a la mejor cantera del mundo hemos hablado con Dani Horcas, actor principal en el fichaje de Pau Cubarsí. Horcas trabajó ocho años como técnico del fútbol-7 blaugrana y actualmente es el coordinador del fútbol base del Jabac. Por sus manos pasaron jugadores como Eric, Ansu, Balde o Lamine Yamal y Marc Bernal entre muchos otros.

Cubarsí creció en la cantera con Marc Bernal y Lamine / FCB

Horcas nos ha relatado lo que sucedió en junio del 2008: "Estábamos con el Alevín C en el Torneo de Azpeitia en el País Vasco y Pau Cubarsí jugaba con el Girona. Nosotros ya le habíamos hecho un seguimiento ya que siempre hay que estar atentos a los jugadores del Cornellà, Damm, Girona y muchos otros clubs catalanes. La verdad es que Cubarsí se salió en el torneo jugando a un nivel increíble"

Cubarsí ya destacaba en el Alevín A del Barça / Valentí Enrich

Mientras Dani Horcas estaba disfrutando de este torneo se percató de algo que se estaba cociendo en aquel pequeño municipio guipuzcuano: "El Espanyol concertó una reunión con los padres de Cubarsí y yo me enteré de ello. Yo avisé a los responsables del fútbol base del Barça que el Espanyol podía estar cerca de firmarlo. Su reacción fue que me daban la potestad para hablar con sus padres para decirles que el Barça estaba interesado en él y que no firmase con nadie y que a la vuelta del torneo podríamos cerrar un trato". Y así fue. Cuando la familia Cubarsí supo del interés del Barça no hubo mayores pronlemas porqué según nos desvela Dani Horcas "Pau no tuvo ninguna duda en fichar por el Barça."

Dani Horcas entrenó a Bernal y Lamine y fue clave para captar a Cubarsí / FCB

En aquel torneo Horcas fue testigo de un duelo que hoy sería impensable: "En el partido entre el Barça y el Girona Lamine se tuvo que pelear futbolísticamente con Cubarsí. Entre ambos saltaron chispas. Fue un partido muy difícil para nosotros en el que solo pudimos ganar en los penaltis." En la semifinal el Alevín C de Horcas liderado por Lamine y Bernal superó al Real Madrid y en la final al Espanyol pero el equipo que más problemas les había causado era el Girona de un Cubarsí sobresaliente.

El Alevín C de Dani Horcas ganó el torneo de azpeitia mientras se cocinaba el fichaje de Cubarsí / FCB

¿Que llamó la atención de Cubarsí a Dani Horcas? : "Era un central increíble, me fijaba en la tranquilidad que tenía y como sacaba el balón. No daba ni un pelotazo. Nos recordaba entonces a Eric que también lo había entrenado cuando estaba de segundo de Marc Serra en el Alevín A."

Dani Horcas habló claro en el ADN Masia / Sport

El aviso de Dani Horcas puso en alterta al coordinador del fútbol-7 Marc Serra y los entonces responsables del fútbol formativo blaugrana Jordi roura y Aureli Altimira. Todos ellos se movieron con diligencia para incorporarlo al Alevín A de la temporada 2018-19. Horcas no llegó a entrenarlo pero fue testigo de una adaptación fulgurante: "Creo que es el jugador que he visto al que menos le ha costado adaptarse al estilo del Barça. Le veías hacer un juego de posesión que es básico para nosotros y era como si llevara cuatro o cinco años".

Cubarsí, Lamine y Marc Bernal son los líderes de una generación única / Valentí Enrich

Cuando Cubarsí impactó en el Barça de Xavi muchos se quedaron prendados de su clase y más de una voz reclamó que podría ser un buen mediocentro en el momento en el que se buscaba un relevo a Busquets. Dani Horcas cierra este posible debate: "Recuerdo en una reunión en la que se le dijo que iría alternando la posición de central con la de pivote y Pau dijo que a él no le gustaba y siempre ha jugado de central. Las cualidades que tiene son ideales para un central." Y no un central cualquiera, el mejor central para el Barça.