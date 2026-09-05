Así fichó el Barça a Anthony Gordon

El fichaje de Anthony Gordon llama especialmente la atención porque fue la primera gran operación del nuevo ‘modus operandi’ que el Barça quería implantar en el mercado: trabajar en absoluto silencio para evitar cualquier filtración. Desde el primer momento, todas las partes implicadas trabajaron bajo una misma premisa. Ni una fuga de información. Cualquier noticia publicada antes de tiempo podía complicar una operación que se estaba llevando con la máxima discreción.

Los representantes de Gordon, Will Salthouse y Adam Dugdale, lo entendieron perfectamente. Lejos de interpretar aquella petición como una falta de avances, entendieron que la exigencia de confidencialidad era precisamente una demostración de que el interés del Barça iba muy en serio.

Así empezó también una nueva manera de trabajar de Deco. Pocas personas conocían realmente hasta dónde habían avanzado las conversaciones. El 21 de abril, el director deportivo viajó a Londres, en un desplazamiento avanzado en exclusiva por SPORT. En aquella visita se trabajaron diferentes opciones para el ataque, entre ellas João Pedro y el propio Gordon. Pero la consigna seguía siendo la misma: máxima discreción.

Y aquí aparece la parte curiosa. ¿Os acordáis cuando SPORT publicó que los representantes de Anthony Gordon habían viajado a Barcelona para reunirse con Deco, Bojan Krkic y Alejandro Echevarría? Aquella reunión, llevada con enorme discreción, fue mucho más importante de lo que podía parecer entonces.

Una apuesta que pocos entendían

En aquel momento, Gordon fue interpretado públicamente como una posibilidad más dentro de la enorme lista de nombres relacionados con el Barça. Parecía difícil imaginar que el club estuviera dispuesto a desembolsar alrededor de 80 millones de euros por él. Internamente, sin embargo, la consideración era muy diferente.

Deco era un enamorado futbolístico del inglés. Así se lo había reconocido incluso a agentes de su máxima confianza. Veía en Gordon algo que iba mucho más allá de un extremo y estaba convencido de que podía rendir también como delantero centro. Había seguido especialmente sus partidos con el Newcastle actuando por dentro y le encantaban sus movimientos y su capacidad para atacar los espacios.

Por eso, cuando apareció su nombre, hubo quien interpretó que su llegada podía significar una posible salida de Raphinha. Nada más lejos de la realidad. El Barça no buscaba sustituir al brasileño. Deco quería un atacante versátil y polivalente, capaz de jugar abierto pero también de ocupar la posición de '9'.

Pasaron las semanas y llegaron numerosos ofrecimientos, algunos muy importantes, pero Deco no cambió de opinión. Gordon seguía siendo el elegido y la dirección deportiva continuó trabajando en su incorporación con la misma discreción del primer día.

Flick dio el visto bueno

Deco trasladó el nombre a Hansi Flick en una de las reuniones que ambos mantienen periódicamente. El técnico dio su aprobación después de analizar al futbolista y posteriormente mantuvo una conversación directamente con él.

La llamada ayudó mucho. Flick terminó encantado con lo que escuchó y Gordon salió todavía más convencido del proyecto. Deco también habló en varias ocasiones con el futbolista, además de mantener un contacto constante con Salthouse y Dugdale. La predisposición de todas las partes era total y la operación empezó a avanzar de verdad.

Flick está feliz con Gordon / Valentí Enrich

Faltaba terminar de cerrarla. Y ahí aparece una fecha clave: 26 de mayo. Deco volvió a viajar a Londres. Durante aquellas horas, muchas de las miradas apuntaron hacia João Pedro, que realmente figuraba entre las opciones del Barça para reforzar el ataque. Sin embargo, aquel desplazamiento tenía un objetivo mucho más avanzado: cerrar definitivamente a Anthony Gordon.

En Londres se produjo la reunión decisiva con Will Salthouse y Adam Dugdale. Se terminaron de encajar los últimos aspectos de una negociación que llevaba semanas avanzando lejos de los focos y Deco regresó a Barcelona con Gordon cerrado.

De desconocido a protagonista

Meses después, probablemente lo más llamativo sea comprobar lo rápido que Gordon ha hecho olvidar todas aquellas dudas. Era uno de los grandes desconocidos para buena parte de los aficionados del fútbol español y se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada.

Su adaptación ha sido prácticamente inmediata. Percute constantemente por banda, genera ocasiones, asiste, marca y ha entendido muy rápido lo que Flick necesita de él. Gordon ha caído de pie en el Barça y empieza a demostrar por qué la dirección deportiva estaba dispuesta a realizar una inversión tan importante cuando desde fuera pocos terminaban de entenderla.

Anthony Gordon celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

Las vueltas que da el fútbol. El 21 de abril, Deco viajó a Londres mientras el Barça empezaba a mover sus piezas en silencio. El 26 de mayo volvió a hacerlo mientras buena parte de las miradas apuntaban hacia João Pedro. Regresó con Gordon cerrado.

Cuando apareció su nombre, pocos imaginaban que el Barça terminaría tirando la casa por la ventana por él. Incluso algunos ni siquiera sabían qué cara tenía. Cuando llegó, muchos se preguntaban dónde iba a jugar. Y hoy Gordon responde a todas aquellas preguntas sobre el césped. Llegó después de una operación cocinada en silencio y ahora hace ruido donde Deco siempre creyó que debía hacerlo: jugando al fútbol.