"Fichar a Harry Kane ahora es tirar el dinero"

Michael Owen, exfutbolista inglés, se sinceró hablando sobre el futuro de Harry Kane. A pesar de expresar su admiración por el delantero internacional, el exmadridista reconoció que ahora no pondría ni un euro por él y explicó claramente los motivos: "El problema con Harry Kane es que, aunque sigue siendo un jugador increíble, ficharlo es tirar el dinero. Lo estás fichando por ahora, pero ¿cuántos años te dan por eso? ¿Uno, dos, tres, cuatro? No lo sé. Obviamente no muestra signos de envejecimiento, pero pagar estas cantidades por pocos años de rendimiento, me parece increíble", indicó Owen a 'Goal'.

Owen se mostró sorprendido por el interés del Barça y otros equipos por Kane, ya que tiene una edad en la que está enfocando la fase final de su carrera y criticó que hubiera fichado por el Bayern en su momento: "Ganó un campeonato, marcó muchos goles y batió muchos récords, pero creo que eso habría tenido mucho más peso en la Premier League; entonces ahora estaría muy cerca del récord de Alan Shearer. Ha quedado un poco escondido y no ha ganado la Champions".

El exdelantero indicó que Kane no debería haber salido nunca de Inglaterra: "Me habría gustado mucho que se quedara en la Premier League. Tenía la sensación de que tenía todas las cartas y las regaló a muy bajo precio. Lo dije también en su momento".

Harry Kane ha manifestado en los últimos días que no tiene intención alguna de activar su cláusula de salida por 65 millones de euros para irse en junio y que está ya negociando la renovación con el Bayern, cuyo contrato expira en junio del 2027. El delantero inglés sí que ha estado explorando opciones en las últimas semanas y llegó a hablar con el Barça para poder ser el sustituto de Lewandowski, pero finalmente ha decidido quedarse en la Bundesliga.