Fichar en enero depende de Araujo

El FC Barcelona no tiene previsto fichar en el mercado de enero… al menos por ahora. La continuidad de la plantilla dependerá estrechamente de la evolución de Ronald Araujo, cuya recuperación física y mental marcará la decisión final del club. Araujo vive una situación delicada tras su expulsión en Stamford Bridge, en el partido ante el Chelsea FC (0‑3), una roja que condicionó toda la segunda mitad. Esa decisión, y el impacto psicológico que ha generado en el central uruguayo, llevaron al Barça a concederle un tiempo de descanso para recuperar fuerzas. Desde entonces, no ha vuelto a jugar, y el club prefiere esperar antes de actuar.

Laporta y Araujo, en el acto de renovación del uruguayo / FC BARCELONA

El central uruguayo es considerado clave en la zaga, no solo por su presencia física y capacidad de anticipación, sino también por su liderazgo en el vestuario. La planificación deportiva del club tiene en cuenta que, si Araujo regresa al cien por cien, la necesidad de reforzar la defensa se reduce de manera considerable, así que no se hará y el Barça no irá al mercado de invierno. Flick y Deco siguen confiando absolutamente en el charrúa.

La decisión final dependerá también del calendario y de la carga de partidos que tendrá el equipo en las próximas semanas. El Barça se prepara para enfrentamientos cruciales tanto en LaLiga como en la Champions y en la Supercopa de España, así como la Copa, que en enero también arrancará para los blaugrana. La presencia de Araujo supone para Flick un alivio importante, aunque también es consciente de que le necesita al cien por cien. Depende del jugador y no se moverá ficha hasta saber cómo se encuentra. En definitiva, enero pinta tranquilo en Can Barça, siempre que Araujo demuestre estar listo. Prudencia, paciencia y, sobre todo, estar preparados por si fuera necesario ir al mercado. Todos los escenarios son posibles, pero con condiciones.