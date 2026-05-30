¿Por qué puede fichar tanto el Barça este verano?

El FC Barcelona presentó este viernes a Anthony Gordon como primer refuerzo para la temporada 2026-27. El inglés ha firmado por cinco temporadas, mientras el Newcastle, su club de orígen, recibirá 70 millones de euros fijos que podrían llegar a ser 80 dependiendo de una serie de variables en función de los títulos ganados y los partidos jugados.

El movimiento ha sido rápido para asegurarse la llegada de un extremo que gusta mucho a Hansi Flick. Y el fichaje de Gordon no será el único que haga el Barça en este mercado estival. Podría formalizarse en breve la contratación de Bernardo Silva, que llegaría con la carta de libertad tras acabar su contrato con el Manchester City. Nadie se atreve a cerrar la puerta a la llegada de algún defensa, aunque el gran golpe se producirá con el delantero centro.

Bernardo Silva, en Wembley / NEIL HALL / EFE

El Barça debe cubrir el vacío dejado por Robert Lewandowski y quiere hacerlo con un gran futbolista. El gran objetivo es Julián Álvarez. El argentino quiere vestirse de azulgrana y la ofensiva del Barça ha empezado, sabiendo que el Atlético de Madrid no lo pondrá fácil, como quedó demostrado con la reacción 'colchonera' a través de las redes sociales. De todos modos, desde el club azulgrana preparan una primera oferta por Julián Álvarez de 100 millones de euros.

Regreso al 1-1

Y el aficionado se pregunta cómo es que el Barça, que en mercados anteriores ha tenido tantos problemas para inscribir a sus fichajes, puede realizar semejantes contrataciones. La respuesta es bien sencilla. Dinero en el banco, el club azulgrana siempre ha tenido. El problema lo tenía con las inscripciones, pero ya no lo tendrá este verano, pues LaLiga ha informado ya a la entidad azulgrana que podrá operar con normalidad, es decir bajo la regla del 1-1, mientras con anterioridad debió hacerlo con la del 1-2 o incluso la del 1-4 (por cada euro que entra, deben salir cuatro).

El Barça ha logrado, por fin, llegar a la normalidad gracias al trabajo realizado por la junta directiva de Joan Laporta y los ejecutivos del club, tanto del área deportiva como de la comercial. El club azulgrana regresa a la normalidad en términos de 'fair play' porque esta temporada cumplirá el presupuesto. Tendrá beneficios, algo que no había sucedido en anteriores ejercicios. El presupuesto para el curso 2025-26 fijaba unos ingresos de 1.075 millones de euros que se superarán con holgura. Además, desde LaLiga ya saben que el club ingresará todo el dinero que faltaba ingresar de la operación de los asientos VIP que en enero de 2025 sirvió para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Y tiene en cuenta el aumento significativo de ingresos con el regreso al Spotify Camp Nou.

El Spotify Camp Nou, fortín y motor económico: así triplicará el Barça la oferta VIP / Valentí Enrich

Desde LaLiga, para que el Barça pueda operar con normalidad, también piensan ya en la próxima temporada. El Barça presentará un presupuesto ambicioso con récord de ingresos y la entidad que preside Javier Tebas se lo creerá, pues está previsto que durante el curso 2026-27 vaya abriéndose, por fases, la tercera gradería del estadio, con el aumento de ingresos que ello conlleva.

Por todo ello, el Barça tendrá margen salarial para inscribir a los fichajes. También por el ahorro de sueldos importantes como el de Lewandowski, que no influye para lograr el 1-1, pero sí para la masa salarial que te permite tener la patronal. Y además del sueldo del polaco, hay que ver lo que pasa con otros importantes como los de Ter Stegen o Rashford, sabiendo que el de Christensen, que acabará renovando, será mucho menor que el que tenía. Con todos estos parámetros, la patronal ha hecho saber al Barça que podría pagar 120 millones de euros por un delantero sin problemas.

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

El verano del 2027

La estrategia del club azulgrana, una vez sabe que podrá operar con normalidad este verano, es construir una plantilla muy competitiva para un mínimo de dos temporadas, reforzando todas las posiciones que sea necesario. La explicación está en el próximo verano. Y es que el Barça quizá vuelva entonces a no estar en la regla del 1-1. La razón está en que en junio del 2027, con todas las gradas del Spotify Camp Nou ya a pleno rendimiento, se empezará a colocar la cubierta del estadio, algo que obligará al equipo de Hansi Flick a emigrar. Desde el Barça, se sigue insistiendo en que la colocación de la cubierta se hará en cuatro meses y medio, aunque el tiempo podría alargarse.

Esta circunstancia provocará una disminución importante de ingresos por la venta de entradas y también por las experiencias VIP, así como un menor presupuesto, algo que puede provocar que LaLiga vuelva colocar al Barça entre los clubes excedidos. Por ello, este verano del 2026 va a ser tan exuberante en el Spotify Camp Nou.