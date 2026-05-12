"Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça"

El nombre de Anthony Gordon pasó en solo unas horas de estar vinculado al FC Barcelona a que se hablara de algo más, después de que SPORT 'cazara' a los agentes del futbolista reunidos con el director deportivo azulgrana, Deco. El extremo inglés, que también puede jugar de '9', gusta especialmente a Hansi Flick, pero su alto precio es el hándicap más importante para hacerse con un delantero que tiene contrato hasta 2030. SPORT se puso en contacto con dos periodistas que cubren el día a día de la información del Newcastle United, Raff Tindale (Hayters TV) y Sean McCormick (Chronical Live), para conocer cómo se ve desde la capital del noreste de Inglaterra este interés y las posibilidades reales de que Gordon pueda vestir de azulgrana la temporada que viene.

Champions

Sean Mc.Cormick reconoce que las imágenes de los agentes de Gordon con Deco causaron impacto. "Se da por hecho que uno de los jugadores estrella será vendido este verano, así lo ha admitido el director ejecutivo del Newcastle David Hopkinson. Además de Gordon, Sandro Tonali y Tino Livramento están despertando interés".

Alexander Isak y Anthony Gordon, junto a Jacob Murphy en un partido del Newcastle United de la pasada temporada / EFE

Ambos ponen el foco en la elevada cotización del futbolista. "El Newcastle pide 80 millones de libras (92 millones de euros) por Gordon. Si bien hay margen de negociación, no creo que baje mucho", apunta el periodista del Chronical, quien agrega: "Ha sido vinculado fuertemente al Bayern de Múnich, pero tampoco parecen dispuestos a llegar a estas cantidades. También hay interés del Liverpool y del Arsenal, pero el Newcastle preferiría venderlo a otro club antes que a un rival inglés".

Raff Lindale, de Hayters TV, junto a las estatuas de Alan Shearer y Bobby Robson en el exterior de St. James' Park / Valentí Enrich

Raff Tindale, por su parte, recuerda que "el Everton tiene una cláusula de recompra del 15% desde que los Magpies le ficharon de los Toffeees en 2023", lo que encarecería aún más las pretensiones de su club.

No quieren repetir otro 'caso Isak'

Tindale también señala un aspecto a tener muy en cuenta, y es el 'trauma' en la ciudad del Tyne tras la traumática salida de Alexander Isak el pasado verano. "Si Gordon se acaba marchando, la forma en que lo haga determinará por completo cómo lo recordarán los aficionados del Newcastle, si como un héroe si es en buenos términos, o como un traidor si intenta forzar su salida". Y en este sentido, recuerda que "Gordon se negó a entrenar con el Everton durante tres días consecutivos" antes de fichar por las 'urracas'. McCormick se lamenta de que "en Newcastle todavía sufre las consecuencias de la marcha de Isak al Liverpool el último día de mercado".

Anthony Gordon, tras su gol al Barça / AP

"Encaja a la perfección en el Barça"

Ambos tienen claro que Gordon sería una gran incorporación para el FC Barcelona. "Encaja a la perfección, ha demostrado que es capaz de rendir al más alto nivel y es de aquellos jugadores que pueden cambiar un resultado por sí solos", asegura el periodista de Hayters TV. Y añade: "Fichar a un jugador capaz de desenvolverse en toda la línea de ataque sería un golpe de genio. Tiene todos los atributos para convertirse en uno de los mejores extremos de Europa bajo la batuta de Hansi Flick".

Sean McCormick comenta que "Gordon es muy rápido, un excelente regateador y genera peligro en el último tercio del campo. Se ha adaptado perfectamente a un entorno muy físico y posee una gran técnica. Cumple con todos los requisitos".

Los agentes de Anthony Gordon se reunen con Deco / Carlos Monfort

"Es muy astuto y ambicioso"

Los dos periodistas coinciden en el carácter de Gordon fuera de los terrenos de juego. Cuando quiere algo, suele conseguirlo. "Es muy ambicioso y ha sido muy claro sobre su deseo de llegar a la cima del fútbol. Es muy astuto y un firme defensor de la psicología del éxito. Disfruta también de la meditación", desvela Sean McCormick.

Raff Tindale subraya que "una de las mayores cualidades de Gordon es la confianza en sí mismo. La presión de jugar en el Barça seguro que no le afectaría".