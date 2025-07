Fichajes y Masia de la mano: estrenos con ángel y gol en Kobe

Fichajes y cantera. Cracks que llegan como apuestas de futuro y La Masia. Contrataciones que son oportunidades de mercado y promesas del fútbol formativo de gran nivel. Los cinco jugadores que vistieron la camiseta del primer equipo del Barça por primera vez tuvieron una 'premiere' de lujo.

El equipo blaugrana lució un buen juego pero todos ellos se mostraron implicados y acertados en su primera actuación a las órdenes de Hansi Flick.

DOS FICHAJES QUE ILUSIONAN

En el primer once que escogió Hansi Flick solo fue titular uno de los debutantes. Joan Garcia es el fichaje con más números para ocupar una plaza fija defendiendo la portería blaugrana. Es el fichaje que ha tenido como consecuencia una apuesta económica relevante y que lo tiene todo para marcar una época bajo los palos del equipo blaugrana.

Joan Garcia mostró un gran nivel bajo los palos / Valentí Enrich

Su contratación tiene la ventaja de que no necesita adaptación ni al fútbol español ni a Barcelona. Ante el Vissel Kobe pudo comprobar lo que le espera en el Barça. Durante muchos minutos fue un espectador de lujo pero en un tramo de partido tuvo que activarse para salvar tres ocasiones de gol.

El de Sallent encajó también su primer gol en un remate ante el que no pudo hacer más. El ex portero del Espanyol contagió seguridad y se le vio preparado para garantizar una buena salida desde atrás.

Joan Garcia sumó sus primeros 45 minutos con el Barça / Valentí Enrich

Marcus Rashford entró al descanso por Raphinha. El delantero cedido por el Manchester United intentó replicar el rol del brasileño en una actuación convincente. Marcus se mostró muy activo y presente en el juego entre líneas dejándole el carril para Jofre Torrents.

Rashford deslumbró con el Kobe / Valentí Enrich

Rashford no tuvo excesivos espacios para buscar el desmarque de profundidad pero en el juego entre líneas se mostró bastante inspirado. La motivación del atacante británico se pudo testar con su actitud luchadora en la fase de recuperación del balón. El inglés estuvo intenso y trabajador.

Rashford estrenó el dorsal 14 con el Barça / Valentí Enrich

Rashford generó buenos pases, remató a portería y fue objeto de un penalti no señalado. Solo le faltó el gol para completar un debut excelente.

UNA APUESTA DE CLUB QUE PUEDE SER EXITOSA

Si Joan Garcia y Rashford son las incorporaciones estrictas del primer equipo, Roony Bardghji es una apuesta de club con ficha del filial que apunta a pisar muy poco el Barça Atlètic de Belletti. El sueco ha completado sus primeros 45 minutos con el Barça sin acusar los nervios ni presión.

Roony jugó a un gran nivel / Valentí Enrich

El extremo zurdo ha mostrado un equilibrio interesante entre su perfil de encarador y la necesidad en el Barça de no perder balones y saber combinar con los compañeros. A Roony no se le vio ansioso en ningún momento y supo actuar con paciencia esperando su momento. Y el momento llegó con una asistencia de Lewandowski que el ex del Copenhagen no desaprovechó.

Roony y Rashford celebran el 1-2 / Valentí Enrich

No fue un gol rutinario, la diana llegó gracias a un disparo preciso con la pierna izquierda. Solo son las primeras sensaciones pero este extremo de orígen kuwaití apunta a acierto total de Deco y la secretaría técnica.

LA MASIA NO DESCANSA

Jofre Torrents también tuvo la oprtunidad de estrenarse con nota a las órdenes de Flick. El lateral zurdo sumó media hora en la que fue de más a menos. Sus primeros minutos estuvieron marcados por una facilidad innata por progresar por dentro. Jofre no se limitó a cumplir el expediente y arriesgó en algunos pases, lo que provocó algún error puntual. En líneas generales sau tono fue muy positivo.

Jofre Torrents debutó en Japón / Valentí Enrich

La gran revelación de los debutantes fue Pedro Fernández Sarmiento. Dro ha pasado del Juvenil B al primer equipo y solo necesitó 13 minutos para iluminarnos con su fútbol. Situado entre líneas de falso extremo izquierdo, anotó un golazo con un golpeo de balón que hizo levantarse del banquillo a Flick que aplaudió con euforia el tanto de esta nueva perla de La Masia.

Dro celebra el 1-3 con Gerard Martín / Valentí Enrich

El gallego es un talento natural que los técnicos de la cantera blaugrana están puliendo con mimo. Su gol es otra demostración más de que el gran activo del Barça está en su fútbol base. Solo tiene 17 años pero este chico gallego de madre filipina tiene ángel. En Kobe vieron los primeros pasos con el primer equipo de una joya que entusiasma a Flick.

Flick se mostró feliz por el debut en Kobe / Valentí Enrich

El alemán tiene un don especial para detectar talentos de primer nivel. Dro es su flamante apuesta de La Masia pero no va a ser la última.