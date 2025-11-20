Fichajes para Flick en el regreso al Spotify Camp Nou

El sábado 22 de noviembre de 2025 está marcado en rojo en el calendario de todos: aficionados, futbolistas, miembros del 'staff' técnico, junta directiva... No es para menos: el Spotify Camp Nou vuelve a reabrir sus puertas para acoger un partido de fútbol. Lo hará 909 días después de aquel último Barça - Mallorca del 28 de mayo del 2023, cuando los blaugranas se impusieron por 3-0 en la 37ª jornada de una Liga que acabó en las vitrinas del club catalán.

Desde entonces, más de dos temporadas de exilio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc que se han hecho mucho más largas de lo previsto, puesto que, inicialmente, la idea era que el Spotify Camp Nou pudiese reestrenarse en noviembre de 2024, coincidiendo con los actos del 125º aniversario del FC Barcelona. Más de un año de retraso, ahora ya sí es una realidad y lo hará con una capacidad para 45.000 espectadores, después de haber recibido la licencia de primera ocupación de la Fase 1B.

La plantilla, casi al completo

Tanto tiempo sin volver a pisar el templo culer está provocando una ilusión mayúscula en el vestuario catalán. Es de tal calibre que todos los futbolistas están apretando para poder estar disponibles en la convocatoria de Hansi Flick, recortando plazos en los tiempos de recuperación en el caso de los lesionados.

De hecho, por primera vez en muchos meses, el técnico alemán podrá volver a contar con una plantilla, prácticamente, completa. Tan solo se quedarían fuera los lesionados de larga duración Ter Stegen y Gavi, además del sancionado De Jong, quien fue expulsado con doble tarjeta amarilla frente al Celta de Vigo en la última jornada liguera.

Varios regresos contra los leones

Joan Garcia volverá a situarse bajo palos y regresará a la titularidad frente al Bilbao, después de haber sido sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda por la rotura del menisco interno hace dos meses. Fue en la última acción en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo y, desde entonces, ha sido Szczesny quien se ha estado enfundando los guantes con un rendimiento algo dispar.

Marc Casadó, que sufrió un un pinchazo en el aductor en el último partido, también estará disponible para Flick. Más dudas, sin embargo, despierta Pedri. El canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y es uno de los jugadores que más está apretando para formar parte de la convocatoria y vivir una jornada única en el Spotify Camp Nou. La idea del 'staff' era que el centrocampista estuviese disponible para el partido contra el Chelsea, pero podría acabar viendo luz verde para este fin de semana.

También se espera que Raphinha reciba el alta médica este viernes, tras superar la lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha, con recaída incluida. Para Flick, el regreso del brasileño es importantísimo y, si bien podría comenzar de suplente frente al Bilbao, podría tener minutos en el segundo tiempo para coger ritmo de competición y estar en plenas condiciones para el duelo de alto voltaje del martes en Stamford Bridge.

Por último, Lamine Yamal también encara la recta final de su recuperación. El miércoles regresó a los entrenamientos y este jueves realizó una buena sesión con el grupo. Recordemos que el de Rocafonda se sometió a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia antes del parón que recomendaba reposo entre 7 y 10 días para aliviar sus molestias en el pubis.