Fichajes del FC Barcelona 2026/27: última hora, rumores, altas y bajas para la próxima temporada

El FC Barcelona avanza sin cesar su planificación de fichajes para la temporada 2026/27. Después de un curso ilusionante donde los azulgranas defendieron el título liguero, el segundo a las órdenes de Hansi Flick, el club pone ahora su atención en dar un paso adelante en la Champions League, la máxima aspiración de cara a la próxima temporada.

El primer fichaje en anunciarse fue el de Anthony Gordon procedente del Newcastle. Fue una petición expresa de Hansi Flick, que apostó por incorporar al delantero inglés para sumar fondo de armario y calidad en los últimos metros del ataque azulgrana. Ahora, el Barça ha anunciado su segunda incorporación: se trata de Karim Adeyemi, delantero del Dortmund que llega en un momento complicado de su carrera con el objetivo de relanzar su proyección. Es el segundo fichaje azulgrana para la 2026/27.

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Anthony Gordon, primer fichaje del Barça para la temporada 2026/27 / Dani Barbeito

En el apartado de salidas, Robert Lewandowski y Ansu Fati han sido los dos protagonistas. El delantero polaco puso rumbo a los Chicago Fire de la MLS como agente libre, mientras que el canterano azulgrana abandonó la disciplina del Barça para firmar de manera permanente con el Mónaco. En el horizonte están jugadores como Julián Álvarez o Laporte, que entran en la órbita azulgrana de cara a la próxima temporada, pero sus fichajes todavía están lejos de estar cerrados.

Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes

Altas : Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Dortmund)

: Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Dortmund) Bajas : Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco)

: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco) Interesan: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Laporte (Athletic)

La plantilla del Barça para la temporada 2025/26