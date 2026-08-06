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Fichajes del FC Barcelona 2026/27: última hora, rumores, altas y bajas para la próxima temporada
Consulta la última hora y todos los movimientos de entradas y salidas del FC Barcelona en el mercado de fichajes
El FC Barcelona continúa avanzando en la planificación de su plantilla para la temporada 2026/27. Después de un curso ilusionante en el que defendió el título de Liga durante la segunda campaña de Hansi Flick en el banquillo, el conjunto azulgrana trabaja para dar un nuevo salto competitivo en la Champions League, la gran asignatura pendiente del proyecto.
El primer fichaje anunciado fue el de Anthony Gordon, procedente del Newcastle. El delantero inglés llegó como una petición de Flick para aumentar la profundidad y la calidad del ataque. Posteriormente, el Barça confirmó la incorporación de Karim Adeyemi, que aterrizó desde el Borussia Dortmund con el objetivo de recuperar su mejor versión y explotar definitivamente su potencial.
El siguiente movimiento podría producirse en el centro del campo. El Barça está muy cerca de cerrar el fichaje de Rodri Hernández, actualmente en las filas del Manchester City. Según informó Jijantes, el internacional español habría elegido la propuesta azulgrana para continuar su carrera, un paso decisivo para que la operación pueda llegar a buen puerto. El club trabaja ahora en completar el acuerdo con el conjunto inglés, por lo que el fichaje todavía está pendiente de confirmación oficial.
La posible llegada de Rodri no ha provocado que la dirección deportiva abandone la opción de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid continúa siendo uno de los principales objetivos para reforzar la posición de ‘9’ tras la marcha de Robert Lewandowski. El Barça mantiene los contactos con el entorno del argentino y sigue buscando una fórmula que permita convencer al club rojiblanco, que por ahora se mantiene firme y no contempla facilitar su salida.
En el apartado de bajas, Robert Lewandowski puso rumbo al Chicago Fire de la MLS después de terminar su contrato, mientras que Ansu Fati abandonó definitivamente la disciplina azulgrana para incorporarse al Mónaco. Con Gordon y Adeyemi ya en la plantilla, Rodri cerca de convertirse en el siguiente refuerzo y los esfuerzos todavía centrados en Julián Álvarez, el Barça pretende completar un mercado ambicioso para volver a competir por todos los títulos.
Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes
- Altas: Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jesse Bisiwu (Club Brujas).
- Bajas: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Panathinaikos), Marc-André ter Stegen (Ajax, cedido hasta 2027).
- Interesan: Julián Álvarez (Atlético de Madrid); Rodri Hernández (Manchester City).
La plantilla del Barça para la temporada 2025/26
- Porteros: Joan García, Wojciech Szczęsny.
- Defensas: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Héctor Fort.
- Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal.
- Delanteros: Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Roony Bardghji, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu.
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