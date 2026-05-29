FC BARCELONA
Fichajes del Barcelona 2026/27: rumores, altas y bajas para la próxima temporada
Consulta todos los movimientos del FC Barcelona en el mercado de fichajes
El FC Barcelona se prepara para afrontar una temporada de lo más ilusionante. Tras unos últimos años marcados por la austeridad, el conjunto azulgrana apunta a romper la banca con una serie de incorporaciones que pretenden elevar el techo de un equipo que ha vuelto a acostumbrarse a celebrar títulos.
Después de conquistar la Supercopa de España y LaLiga en la temporada anterior, el Barça afronta el curso venidero con la ambición de revalidar estos títulos, pero por encima de todo de quitarse la 'espinita' en Europa. El objetivo prioritario de los 'culers' volverá a ser la Champions League, título que se les resiste desde la ya lejana temporada 2014/15.
El primer movimiento del Barça en materia de fichajes no se ha hecho esperar. Tal como adelantó SPORT, Anthony Gordon se convierte en el primer fichaje del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada después de abonar al Newcastle una cantidad cercana a los 80 millones de euros entre fijos y variables.
Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes
- Altas: Anthony Gordon (Newcastle)
- Bajas: Robert Lewandowski (libre)
- Interesan: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Bernardo Silva (libre), Josko Gvardiol (Manchester City)
La plantilla del Barça para la temporada 2025/26
Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Diego Kochen.
Defensas: Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Jules Koundé, Xavi Espart.
Centrocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López, Dani Olmo.
Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal, Roony Bardghji, Ferran Torres, Anthony Gordon.
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