Fichajes del Barcelona 2026/27: última hora, rumores, altas y bajas en el último día de mercado

El FC Barcelona afronta el último día del mercado de fichajes con la planificación de su plantilla para la temporada 2026/27 prácticamente vista para sentencia. Después de un curso ilusionante donde se consiguió defender el título de Liga durante la segunda campaña de Hansi Flick en el banquillo, el conjunto azulgrana ha acometido una profunda renovación con el objetivo de dar un nuevo salto competitivo, especialmente en la Champions League, la gran asignatura pendiente del proyecto.

El primer gran movimiento del verano fue el fichaje de Anthony Gordon, procedente del Newcastle. El delantero inglés llegó como una petición de Flick para aumentar la profundidad y el desequilibrio del ataque. Unos días después, el Barça incorporó a Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, y también apostó por el joven Jesse Bisiwu, una de las promesas más interesantes del Club Brujas.

Flick está feliz con Gordon / Valentí Enrich

No fueron los únicos en llegar. El Barça cerró por sorpresa la estelar incorporación de Rodri Hernández, que abandona el Manchester City para convertirse en una de las grandes piezas del nuevo proyecto en el centro del campo a través de su experiencia, liderazgo y capacidad para controlar los partidos. Junto a Rodri también ha llegado João Cancelo; el lateral portugués regresa al Barça por segunda vez después de desvincularse del Al-Hilal y refuerza la defensa con su polivalencia, pudiendo actuar en ambos laterales.

Rodrigo Hernández en su primer entrenamiento con el FC Barcelona / FC BARCELONA

Estas incorporaciones, sumadas a las de Livakovic como portero suplente y Gabriel Jesus en el '9', dejan la plantilla prácticamente cerrada a falta de un nuevo central. El otro gran interrogante del verano, Julián Álvarez, parece descartado de cara a esta ventana de fichajes.

Operación salida

Las llegadas, sin embargo, han ido acompañadas de una importante operación salida. Robert Lewandowski puso rumbo al Chicago Fire después de finalizar su contrato; Ansu Fati abandonó definitivamente la disciplina azulgrana para continuar su carrera en el Mónaco; y también dejaron el club Iñaki Peña y Marc-André Ter Stegen, este último cedido al Ajax.

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Ronald Araujo jugará cedido en el Liverpool hasta final de temporada y Ferran Torres se marchó traspasado al Paris Saint-Germain. También ha abandonado el club Jofre Torrents, Yaakobishvili, Tommy Marqués y Héctor Fort, a la espera de lo que suceda con las carpetas de Marc Casadó y Alejandro Balde.

Ferran anotó un doblete en su debut con el PSG / @psg_inside

Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes

Altas: Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jesse Bisiwu (Club Brujas), Rodrigo Hernández (Manchester City). João Cancelo (libre, tras desvincularse del Al-Hilal), Livakovic (Fenerbahçe), Gabriel Jesus (Arsenal).

Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jesse Bisiwu (Club Brujas), Rodrigo Hernández (Manchester City). João Cancelo (libre, tras desvincularse del Al-Hilal), Livakovic (Fenerbahçe), Gabriel Jesus (Arsenal). Bajas: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Panathinaikos), Marc-André ter Stegen (Ajax, cedido hasta 2027), Ronald Araujo (Liverpool, cedido hasta 2027), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Jofre Torrents (Ajax), Marcus Rashford (regresa al Manchester United tras finalizar su cesión), Yaakobishvili (cedido al Almería), Tommy Marqués (Sporting Braga), Héctor Fort (Real Sociedad).

Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Panathinaikos), Marc-André ter Stegen (Ajax, cedido hasta 2027), Ronald Araujo (Liverpool, cedido hasta 2027), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Jofre Torrents (Ajax), Marcus Rashford (regresa al Manchester United tras finalizar su cesión), Yaakobishvili (cedido al Almería), Tommy Marqués (Sporting Braga), Héctor Fort (Real Sociedad). Interesan: Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

La plantilla del Barça para la temporada 2026/27