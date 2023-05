El 1x1 de los fichajes del Barça: Más luces que sombras

Dejando a un lado a un ‘Lewy’ que tiene mención aparte en estas páginas, el balance de los fichajes es positivo pese a algún ‘batacazo’ Combinar incorporaciones de postín con futbolistas que acababan contrato, una fórmula que ha funcionado bastante bien en can Barça

Con un cambio de cara importante y con varios cromos nuevos respecto al curso anterior, el Barça de Xavi, en la primera temporada del egarense comandando desde el ‘Día 0’, echaba a rodar. Nombres ilusionantes, otros que levantaron menos expectación, alguna sorpresa de última hora que no terminaba de encajar.

Dejando a un lado a Lewandowski, al que hemos ensalzado y colocado en un apartado aparte (págs. 6-7) por su enorme trascendencia, vamos a desgranar los otros seis fichajes.

GRANDES INVERSIONES

A nivel monetario, los grandes apuestas de club y, en consecuencia, los que generaron mayor expectación e ilusión en el barcelonismo fueron Raphinha y Jules Koundé. El de Porto Alegre venía de salirse en el Leeds. Un extremo muy dinámico, eléctrico, con desborde, con una zurda potente. A priori, un lujo complementario con Dembélé al que apetecía mucho ver.

El gaucho ha pasado por varias fases durante la temporada. Algunas buenas, otras bastante malas. Con problemas de confianza, sin encontrar ese punto tan vertiginoso mostrado el curso anterior. Números más que aceptables (10 goles y 11 asistencias), pero sensaciones que quizás se han quedado a medias. Sobre todo tras la lesión de Ousmane, con muchos minutos.

RESCISIONES DISPARES

En esa fórmula por la que apostó la secretaría técnica dentro de la coyuntura económica (y que tiene toda la pinta que va a mantener), los primeros nombres en cerrarse fueron los de Andreas Christensen y Franck Kessie. Se trabajó con meses de margen, se contactó con el entorno. La figura de Xavi fue clave interviniendo directamente.

El danés ha sido, probablemente, la gran revelación de la temporada. No se esperaba nada estridente tras un final de curso en el Chelsea con muchas dudas. Pero lo cierto es que ha sido una garantía absoluta. Rendimiento tremendo, sin cometer apenas errores. Un fijo en el eje de la zaga y entendiéndose muy bien con cualquier pareja de baile. Salida aseada, dominio del juego aéreo.

KESSIE, DE MENOS A MÁS; MARCOS, SOLDADO FIEL

Respecto al marfileño, empezó con poco protagonismo, siendo totalmente secundario. Tras el Mundial, con las bajas que fueron cayendo, entró con más asiduidad. Currante y con apariciones estelares como la del clásico liguero. Adaptación muy complicada a la sala de máquinas azulgrana. Veremos si le da para ganarse una ‘bola extra’ con tanta necesidad de ingresos.

Marcos Alonso no ha tenido mucha incidencia. Y cuando ha jugado casi siempre lo ha hecho como central. Rindiendo de forma bastante aceptable. Algún error, sí, pero sumando a la causa. Y en un contexto tan duro emocionalmente como el de la muerte de su padre. Por último, Bellerín. Duró apenas unos meses. Fichaje extraño, a última hora y que no era elección de Xavi. Jugó poco y no cuajó.