Los fichajes del Barça dan la talla

Punto y final para la pretemporada de los nuevos fichajes del FC Barcelona. Acaban estos primeros tests con buena nota y habiéndose metido en el bolsillo a la afición blaugrana. El partido contra el Como del Trofeu Joan Gamper sirvió para demostrar que todos ellos llegan a tono para el inicio del curso oficial, con el debut en LaLiga frente al Mallorca el próximo sábado en Son Moix (19:30 horas).

Joan Garcia sigue siendo el indiscutible bajo palos. El de este domingo fue el primero en el que estuvo con los guantes enfundados durante los 90 minutos, puesto que en la gira por Japón y Corea del Sur fue sustituido por Szczesny en los tres partidos. Tuvo poco trabajo a solventar en el Estadi Johan Cruyff, pero se mostró muy seguro y solvente.

Atento en todo momento, incluso en una primerísima primera acción del Como a los 15 segundos que tenía unos tintes de peligrosidad elevada, pero acabó siendo anulada por fuera de juego. El de Sallent, no obstante, la solventó a las mil maravillas.

También ha demostrado que tiene un notable juego de pies con el balón y en balones aéreos no sufre. Su progresión ha sido más que evidente y el proceso de adaptación se ha cubierto sin apenas sobresaltos. El barcelonismo ya puede respirar tranquilo sabiendo que el relevo de Ter Stegen está más que garantizado.

El segundo nombre propio es el de Rashford. El internacional inglés arrancó el partido como titular y como delantero centro, debido a las bajas por molestias musculares de Lewandowski y Dani Olmo, dejando a Ferran Torres en el banquillo. Trabajó mucho y muy bien presionando y ofreciéndose. Cabalgó por el césped para asistir a Raphinha en el tercer gol de la noche. Tuvo el gol en sus botas, hizo lo más difícil, pero erró incomprensiblemente en la definición cuando la afición ya cantaba su gol.

Su polivalencia en ataque, donde también puede ejercer a las mil maravillas como extremo izquierdo, permiten que esta plantilla suba un peldaño más en las prestaciones que puede ofrecer en grandes escenarios, en comparación al curso anterior. Otro detalle a su favor es su perfecta asociación con el resto de compañeros en ataque. Parece que lleve meses jugando en esta plantilla.

Bardghji, de más a menos

El sueco jugó los últimos diez minutos, dando descanso a Lamine Yamal. A decir verdad, no entró mucho en juego, cuando el partido ya estaba en unas revoluciones inferiores a las del primer tiempo. A pesar de ello, Bardghji parece haberse ganado la confianza de Hansi Flick y se mantendrá en la primera plantilla del Barça como recambio del de Rocafonda por el carril diestro del ataque. Tiene proyección y duende, tal y como demostró durante los encuentros disputados en territorio asiático.

Un efectivo más en la nómina de Flick. Bardghji garantiza desborde y descaro en una plantilla en la que a veces se echa algo de menos de verticalidad. El sueco también ha caído en gracia y no tiene problemas para hacer tándem perfecto con las llegadas del lateral de turno.