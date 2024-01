¿De quién es el fichaje de Vitor Roque?

Vitor Roque llega para abanderar el Barça del futuro. Para ser el '9' azulgrana durante muchos años. Es una apuesta importante (30 fijos más 31 en variables en principio) de un Barça en horas bajas en el aspecto económico. Podríamos decir que la institución deposita buena parte de sus recursos en este joven jugador de 18 años con todo por demostrar. Con buenos mimbres y cimientos y muy visualizado por técnicos y ojeadores, pero con todo su camino por hacer.

De momento, este jueves debutó en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas. Y ayer viernes fue presentado oficialmente con la presencia de Rafa Yuste (como máxima representación del club con Laporta ausente por motivos personales) y de su familia y agentes al completo. Una fiesta para los Roque Lins, vaya.

YUSTE, CLARO

Durante la presentación, Yuste hizo un par de intervenciones. Entre otras cosas, señaló a Deco como responsable de la contratación de Roque: "Conoce muy bien el mercado internacional, la negociación y la idea de traer a Vitor Roque es suya. Deco, muchas gracias por toda tu faena como la comisión deportiva. Vitor, 'bem vindo' a casa".

Roque, junto a Yuste en su presentación / FCB

Rebobinando a la entrevista que SPORT hizo a Deco hace un par de meses, esto comentaba el actual director de fútbol: "Vitor no es una apuesta mía. Es normal que se diga que este es apuesta de uno y el otro, de otro. Pero Vitor es una apuesta del club. El departamento de 'scouting' también dio su visto bueno, es una apuesta del presidente, que también escuchó mi opinión, y también una apuesta de Xavi. Roque no estaría aquí si no fuera por el visto bueno de Xavi".

Está claro que Deco es parte importante (y no la elude) de la contratación. Pero tanto como 'un fichaje de Deco' como dice Yuste, no queda tan claro...