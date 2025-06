Toda la verdad sobre el fichaje de Vitor Roque

Vitor Roque, se mire por donde se mire, fue un mal fichaje. "A veces, las cosas no funcionan. No hubo nada más con Vitor; son cosas que suceden en el fútbol, el día a día de estos grandes clubes", aseguraba Deco, director deportivo del Barça, en 'Globo'. También dijo que fue Xavi quien pidió adelantar su llegada en el mercado de invierno de 2024 y que "su proceso de llegada fue complicado porque se realizó en enero y esto le perjudicó y fue un error". La realidad, sin embargo, es algo más compleja.

De hecho, todo empezó a fraguarse cuando dos futbolistas brasileños muy jóvenes empezaron a despuntar de forma importante en Brasil. Ambos eran delanteros y respondían a los nombres de Vitor Roque y Endrick. El primero acabó, como explicábamos, en el Barça, mientra que el segundo lo firmó el Real Madrid. Ahí sigue tras un año complicado en el que Ancelotti no le dio demasiada bola.

Mateu Alemany fue director de Fútbol del Barça / EFE

Una reunión clave

Durante la temporada 22-23 se produjo una reunión en Barcelona muy importante en el que, por primera vez, se puso el nombre de Vitor Roque en conocimiento de la estructura deportiva. A un lado de la mesa, Mateu Alemany, entonces director de Fútbol del Barça, y Jordi Cruyff, director deportivo; al otro, el omnipresente agente brasileño que llegó a ser empleado del club, André Cury. A su lado, Deco, que entonces seguía ejerciendo de representante al frente de su empresa, D20 Sports.

André Cury fue empleado del Barça / SPORT

Durante la reunión, Cury y Deco hablaron a sus interlocutores de lo buen jugador que era Vitor Roque, que se trataba de una oportunidad que no podía dejarse escapar. Los ejecutivos del Barça aseguraron que valorarían el tema y lo estudiarían, como así fue. A todo esto, Xavi se mantenía al margen porque desde el club le aseguraban que se trataba de una apuesta estratégica a largo plazo, pero que en ningún caso su fichaje se iba a producir de forma inminente.

La prioridad, un pivote

Todo empieza a precipitarse, sin embargo, el mes de junio de 2023, cuando al técnico le comunican que, efectivamente, Vitor Roque está cerrado y su incorporación está prevista para la temporada 24-25. Para la Xavi la prioridad seguía siendo un pivote y, con el tiempo, aún lo fue mucho más por diversas circunstancias que explicamos más adelante. El brasileño era, a todos los efectos, una apuesta de club: futbolista muy joven con perspectiva de gran crecimiento que debía ir creciendo poco a poco en la plantilla.

Es por ello que el cuerpo técnico de Xavi, más allá de algunos partidos puntuales, no realiza un amplio seguimiento del futbolista pensando en su futura adaptación al equipo porque, entiende, no aterrizará hasta dentro de un año. La oficialidad al fichaje de Vitor Roque se produce un mes después de que informen al técnico, en el mes de julio. Faltaba, eso sí, la ejecución, que se produciría en el mercado de invierno de esa misma temporada que estaba a punto de empezar, la 23-24. Ese es otro capítulo.

Laporta y Deco comparten risas en una rueda de prensa / SPORT

Mientras, durante aquel verano, de junio a septiembre, pasan muchas cosas y todas trascendentes. Para empezar, un mes después de que se haga oficial el fichaje diferido de Vitor Roque por el Barça, en agosto, Deco se convierte, oficialmente, en el nuevo director deportivo del Barça. Su predecesor, Jordi Cruyff, decidió marcharse una vez llegado al 30 de junio de 2023, una decisión que comunicó en mayo a Joan Laporta. Durante ese tiempo se sentaron las bases para que el hoy máximo responsable deportivo del club fuera nombrado sucesor de Jordi Cruyff y, en principio, se uniera al equipo de trabajo de Mateu Alemany, al que meses atrás tenía al otro lado de la mesa negociando por Vitor Roque. La relación duró pocos días porque el entonces director de Fútbol acabó dejando su cargo y marchándose del Barça.

El Fair Play no ayuda

Deco se encontró una económica complicada, sobre todo en lo relativo al Fair Play y la capacidad para reforzar la plantilla. La cosa venía de lejos y nada tenía que ver con la labor de Alemany y Cruff, que se las ingeniaron, ayudados por las 'palancas' para mantener el nivel alto en equipo que dirigía Xavi. Pasan los meses y se acerca el mercado de invierno. Xavi, recordemos, quería un pivote porque la apuesta por Oriol Romeu no dio el rendimiento que se esperaba y, por si fuera poco, Gavi se lesiona de gravedad durante el mes de octubre con la selección española.

Guido Rodríguez, en acción con la camiseta del Betis / EFE

La necesidad de firmar a un pivote crece de forma exponencial y así lo traslada el cuerpo técnico a Deco antes de que eche a andar la ventana de fichajes. La respuesta es siempre la misma: no hay Fair Play, así que no se puede fichar. Sin embargo, la dirección deportiva pone encima de la mesa el nombre de Vitor Roque y la posibilidad de adelantar su llegada. Pero Xavi insiste en el pivote. Tanto que durante los meses previos se han dedicado a estudiar diversas opciones como las de Guido Rodríguez (Betis), Thomas Partey (Arsenal) o Jorginho (Chelsea).

Lopy, la opción de Deco

Son fichajes que no pueden realizarse y la alternativa que ofrece Deco es la de Dion Lopy (Almería), un jugador que no convence al técnico blaugrana, así que se descarta tal posibilidad. De forma paralela, la posibilidad de que Vitor Roque llegue en el mercado de fichajes aumenta porque, según explica la dirección deportiva al cuerpo técnico, el adelanto no supone un problema para el Fair Play y, además, ya se ha hablado sobre ello con LaLiga.

Ante tal tesitura, Xavi acaba aceptando que el brasileño se incorpore en el mes de enero al equipo para que pueda ir fogueándose de cara a la siguiente temporada, que es cuando estaba previsto que el jugador arrancara su carrera en el Barça. Vitor Roque aterriza en la Ciudad Condal el 27 de diciembre y empieza a ejercitarse con la primera plantilla.

Xavi Hernández, junto a Vitor Roque / VALENTÍ ENRICH

La realidad es que, desde el primer momento, el jugador nunca se sintió cómodo y, ya fuera por su juventud, por llegar a un mundo nuevo o por la dimensión del Barça, nadie vio en el él durante los entrenamientos la confianza ni el talento necesario para competir si quiera por ser suplente de Robert Lewandowski. De lo que no existe duda alguna es de la obsesión de Xavi por un pivote que nunca llegó y de su resignación a la hora de aceptar la incorporación de un Vitor Roque que había seguido lo suficiente como para pedir adelantar su llegada.