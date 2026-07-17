El fichaje de Salinas por el Barça, estancado

El Barça sigue muy interesado en la contratación del joven defensa Jorge Salinas, aunque las negociaciones se han estancado de forma total en los últimos días. El Racing no piensa rebajar un euro de los 16 millones de euros de su cláusula de rescisión y el club blaugrana entiende que la cotización del futbolista está por debajo de esa cifra. Según el 'Diario Montañés', los contactos entre las partes siguen existiendo y se podrían intensificar cuando Salinas se incorpore a la pretemporada, pero las posiciones siguen muy distantes y es improbable que haya acuerdo. El Atlético está en la recámara, aunque el futbolista preferiría fichar por el Barça.

El club blaugrana estaba ultimando la contratación de Salinas a través de su agente, Jorge Mendes. Consideraban que la cláusula de rescisión se mantenía en ocho millones de euros hasta el 30 de junio al ser el Racing aún equipo de Segunda, pero el club cántabro mantenía que la cláusula subió a los 16 millones en el momento que el equipo consiguió el ascenso. Ni el Barça, ni Mendes ni el jugador quisieron entrar en un pleito a la espera de que el Racing abriera la puerta a una negociación que no está existiendo.

El Barça cree que Salinas es una opción muy interesante de futuro por su perfil zurdo. Puede jugar tanto de lateral como de central zurdo y la idea era incorporarlo directamente a la primera plantilla como complemento. Su contratación había sido aprobada, incluso, por Hansi Flick pero ha quedado todo paralizado. En el club blaugrana entendían que 8 millones era un precio justo, pero 16 es una operación arriesgada por un jugador que no ha debutado en Primera División.

Jorge Mendes va a intentar mediar en el asunto para lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y es que el Racing podría abrir la puerta a incluir algunos jugadores de la cantera blaugrana para reforzar al equipo y rebajar algo el precio final. Lo que no quiere el Barça es fichar al futbolista para, luego, cederle porque la intención es que sea futbolista ya blaugrana este verano.

Si no hay acuerdo, el Barça espera bloquear al futbolista para el futuro y espera que no acabe firmando por el Atlético. En el club blaugrana tenían ya el OK del futbolista y habrá que ver si Salinas presiona al regreso de sus vacaciones. La prioridad ahora es cerrar el fichaje de Joao Cancelo, del que habrá novedades la próxima semana, y luego abordar este tema. No hay prisa.