El fichaje de Rashford por el Barça se calienta: el United pide garantías

A cuatro días de cerrar el mercado, comienzan a darse movimientos de importancia. El Barça ya negocia directamente con el Manchester United por la cesión de Marcus Rashford con el objetivo de tenerlo todo listo para el próximo lunes. Según 'The Telegraph', los contactos se están intensificando pero el club inglés ha pedido garantías al Barça de que podrá inscribir al futbolista en LaLiga sin ningún tipo de problemas para seguir avanzando. En el United tienen serias dudas de que el Barça pueda activar esta inscripción tras los problemas que han tenido con Dani Olmo y Pau Víctor y a pesar de que ha regresado a la regla del 1-1.

En el United no desean quedarse tirados a última hora en un tema muy sensible para el club y la afición como es el caso Rashford. El club inglés tiene un problema grave con el futbolista, que está totalmente apartado de los partidos por sus malas relaciones con la entidad y el nuevo entrenador, Ruben Amorim, quien ha dejado muy claro que su actitud en los entrenamientos es muy mejorable. El objetivo de todas las partes es poder cerrar una salida de Rashford en este mercado invernal y, por ello, han atendido al Barça pero si el club blaugrana no da esas garantías económicas, el United podría activar otras negociaciones de clubs interesados por el atacante.

Rashford habría comunicado a su club que su intención es fichar por el Barça, al menos, hasta el mes de junio. Es su deseo y por ello pidió que se abrieran conversaciones para intentar pactar una operación de salida. El club blaugrana, que ha estado en permanente contacto con su entorno, dio una cantidad máxima a la que está dispuesto a llegar para cubrir parte de su millonario salario. No quieren hacerse cargo de total porque sería una cifra demasiado alta que podría crear problemas dentro del vestuario.

La gran novedad aquí estaría en la postura del jugador. En un principio, Rashford estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico, pero tras las últimas críticas recibidas por parte del entrenador, ahora no estaría en disposición de perdonar nada. El Manchester United, así, debería afrontar el pago de casi la mitad del salario de aquí a finales de temporada si quiere dar salida al delantero y ahorrarse un problema gravísimo dentro del vestuario.

La operación interesa económica y deportivamente al Barça. Está claro que Rashford es un jugador de riesgo por sus últimas polémicas, pero nadie duda de su inmensa calidad. En el club blaugrana valoran también su clara apuesta por fichar por el Barça y el reto que tiene ante sí el jugador: deberá demostrar sobre el terreno de juego que el United se equivoca con él y su único objetivo es relanzar su carrera en los próximos seis meses. Rashford no tiene dudas de que el Barça es el mejor escenario para poder hacerlo.

El Barça está haciendo todo lo que puede en estos últimos días de mercado y habrá que ver si tiene suficiente espacio salarial para poder invertir. Por ahora ha cerrado la salida de Unai Hernández al Al Ittihad por cinco millones de euros y Pau Prim está a un paso de firmar por el Al Sadd de Qatar dejando cuatro millones de euros. Se está muy pendiente del futuro de Mika Mármol, que podría ir a la Roma y dejar 5 millones en caja y se descarta cobrar por Mingueza ya que su posible salida del Celta se ha caído en los últimos días. También se está trabajando aún en la marcha de Ansu Fati y Christensen, aunque los dos futbolistas son muy reacios a salir. El Barça cree que con varias de estas operaciones en marcha sí podría tener el margen suficiente para poder inscribir a Rashford.