Fichaje Marc Bernal: el plan de Flick para el pivote del Barça

Marc Bernal está llamado a ser el pivote del futuro en el Barça. El club blaugrana le renovó hasta el 2029 tras salir de su grave lesión de rodilla con la seguridad de que acabará convirtiéndose en una estrella mundial. Bernal ha estado un año de baja y el cuerpo técnico le ha mimado para evitar contratiempos, pero ahora llega la hora de la verdad. El plan de Hansi Flick pasa por empezar a darle minutos de calidad en noviembre y galones a partir de enero si su estado físico es óptimo.

Los números de Marc Bernal hablan por si solos. Los servicios médicos pararon su regreso durante la pretemporada para que no regresara a los terrenos de juego hasta cumplir un año exacto de la lesión y tuvo el alta en el mes de septiembre. En estos dos meses solo ha participado en cuatro partidos para un total de 31 minutos.

La recuperación, supervisada personalmente por Flick, ha sido larga. Y en estas últimas semanas con algún altibajo que ha llevado al técnico a ir con piés de plomo con el canterano. Ahora ya parece que las cosas marchan y Marc Bernal va a ir entrando poco a poco con el equipo. Le falta coger ritmo de competición y eso solo se consigue sobre el césped.

El plan de Flick ha sido muy similar al que recibió Gavi, aunque mucho más pausado teniendo en cuenta la envergadura de Marc Bernal. Flick, incluso, le ha regalado muy pocos minutos en partidos ya decididos y sorprendió su entrada en el duelo ante el PSG con un ritmo muy vertiginoso de partido y en el que Bernal jugó fuera de su posición.

Tal y como sucedió con Gavi, noviembre es el mes elegido para que coja el ritmo suficiente de juego. Y Flick no tiene dudas: si Bernal está bien y responde va a luchar por la titularidad con Frenkie de Jong. Es la gran apuesta de la temporada en cuanto a canteranos y por ello el Barça no quiso que saliera este verano a pesar de tener multitud de ofertas.

Bernal se lo ha tomado con suma paciencia. Se veía preparado ya en el mes de agosto, pero le frenaron y ahora sabe que es el momento que debe dar el salto. Con la baja de Gavi, su presencia en la plantilla es más necesaria que nunca y tiene claro que no va a perder otro año. Para Flick va a ser un fichaje muy necesario en una temporada en la que los futbolistas están cayendo en una plaga de lesiones.

La confianza del Barça en Bernal es total. Al futbolista y al club le han llegado ya propuestas de cesión para el mes de enero -en verano incluso hubo algún club Premier dispuesto a pagar traspaso- pero la idea es que no se mueva de aquí para que sea importante en la segunda fase de la temporada. Tiene ahora dos meses clave en su carrera para ir ganándose el puesto y en enero ya se valorará todo de nuevo.