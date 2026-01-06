El fichaje de Joan Garcia define al tándem Deco-Flick

Hace solo seis meses, Joan García estaba en el mercado por un precio fijo de veinticinco millones, ni uno más, ni uno menos. Todo el mundo lo sabía y, además, su club, el Espanyol, estaba encantado de que se supiera. 25 millones, señores, que me lo quitan de las manos... Pero no, no hubo tantas ofertas por Joan. Seguramente, porque tampoco había tantas porterías de lujo descubiertas. El Madrid tenía a Courtois y el Atlético, a Oblack. Y los grandes de Inglaterra también iban servidos, solo el Newcastle movió ficha. Incluso el Barça, con Ter Stegen, estaba en la misma situación que el Madrid o el Atlético. Pero tuvo la clarividencia y la valentía de aprovechar una oportunidad que el mercado difícilmente iba a repetir.

Hay que poner en contexto los antecedentes: 41 partidos en Primera y 18 en Segunda era el escaso bagaje de Joan y había que dar 25 millones al Espanyol y, además, meterse en un problema con Ter Stegen. Y sin embargo, Deco y Flick lo hicieron, en una actuación conjunta que requería ideas claras, determinación y acción perfectamente coordinadas entre un director técnico que pudo ofrecer al nuevo portero lo que Flick se comprometió a darle: la titularidad y dejarle el camino expedito ante Ter Stegen.

Hoy, Joan García es el mejor portero de la Liga, un fichaje que ha sido un éxito indiscutible, pero había que ser valientes y tener visión de futuro. Insisto, ideas claras, determinación y acción. Deco y Flick las tuvieron, otros no se atrevieron. Una metodología que define al tándem que está construyendo una plantilla campeona para muchos años.