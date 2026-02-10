El otro fichaje de invierno de Hansi Flick para blindar el rendimiento del equipo

La disciplina alemana vuelve a entrar en escena en Can Barça. Hansi Flick, fiel a su metodología de tenerlo todo bajo control y cuidar cada detalle al milímetro, ha sumado un nuevo 'fichaje' a su plantilla. Se trata de una especialista en el sueño, también alemana, con la que ya trabajó en su exitosa etapa en el Bayern de Múnich.

La incorporación de este perfil responde a la importancia vital del descanso en el rendimiento de élite. En medio de un calendario frenético, entre entrenos, partidos, desplazamientos y constantes cambios de horario, la noche es un periodo fundamental. Flick quiere exprimir el poder reparador del sueño para que sus jugadores alcancen su mejor estado físico y mental.

Pautas para buscar la excelencia

Esta necesidad se vuelve crítica si analizamos la carga de kilómetros de la plantilla. Con el nuevo formato de las competiciones europeas y los compromisos internacionales, los jugadores se enfrentan a constantes episodios de 'jet lag' y desajustes en sus ritmos circadianos.

Los estudios de rendimiento deportivo demuestran que un desplazamiento transoceánico o un viaje nocturno tras un partido de Champions pueden reducir la capacidad de reacción y aumentar el riesgo de lesiones musculares en un 20%. Flick sabe que, en una temporada de más de 60 partidos, minimizar ese impacto mediante protocolos científicos de recuperación es lo que marca la diferencia.

Lamine Yamal celebra el segundo gol ante el Mallorca / Toni Albir / EFE

La especialista aterrizó a finales de enero, según explicó MD en su momento, y ya ha establecido una serie de pautas y hábitos para ayudar a la plantilla a conciliar el sueño. No se trata de fórmulas mágicas, sino de rigor: los jugadores tienen indicaciones tan claras como evitar el uso del móvil o las pantallas justo antes de acostarse, eliminar cualquier consumo de cafeína diez horas antes de ir a la cama o asegurarse de que su dormitorio sea un espacio oscuro, fresco y silencioso donde la temperatura esté perfectamente controlada.

El otro 'entrenamiento invisible'

Una serie de parámetros concretos que refuerzan el ideal de Flick, para quien el fútbol va mucho más allá del césped. Al igual que ocurrió con su insistencia por contar con Thiago Alcántara, el técnico alemán sigue remodelando su staff con especialistas altamente cualificados. El hecho de buscar la excelencia en todos los ámbitos posibles refleja su hambre de títulos y la ambición para prorrogar su paso triunfal por el Barça. Porque, al final, la victoria se forja en el entreno, pero también durante el sueño.

Con este movimiento, el Barça se alinea con la vanguardia tecnológica de otras grandes competiciones donde el descanso ya no se ve como un tiempo muerto, sino como un 'entrenamiento invisible'. En un fútbol donde los partidos se deciden por detalles ínfimos y donde el físico suele flaquear en el tramo decisivo de la primavera, Flick no quiere dejar nada al azar. Blindar el sueño de sus futbolistas es, en definitiva, blindar las opciones de éxito de un equipo que ha recuperado la ambición y que ahora, además de jugar mejor que nadie, también pretende descansar mejor que el resto.