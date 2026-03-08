“¿Un fichaje ilusionante antes de las elecciones del Barça? Estamos trabajando en ello"

Víctor Font aseguró en los primeros compases de la carrera electoral hacia la presidencia del FC Barcelona que, si ganaba los comicios del próximo 15 de marzo, no contaría con Deco como director deportivo. El líder de 'Nosaltres' dejó claro que anuncia una alternativa ilusionante y así fue: pocas semanas después anunció que Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos serán los integrantes de su estructura técnica si los socios culés le dan confianza en las urnas. A una semana de la jornada democrática, el tridente detalla su proyecto deportivo, con la Masia en el centro de la ecuación como no podría ser de otra forma, y abre la puerta a proponer un fichaje ilusionante en los próximos días.

¿Puede y debe aspirar el Barça a jugar siempre como lo hizo ante el Atlético?

Carles Planchart: Sí. Tenemos que crear las condiciones para que el equipo sea capaz de hacer lo que hizo el martes pasado y repetirlo cada tres días. Sería el éxito definitivo.

¿El porcentaje de jugadores de la Masia en el primer equipo debería ser aún mayor del actual?

Albert Puig: Nuestro concepto es muy claro: tener jugadores de la Masia complementados con los mejores del mundo. El Barça tiene la obligación de competir por todos los títulos. El número de jugadores de la Masia no es una cifra exacta, depende mucho de las generaciones que tienes, de los años en los que aparecen talentos y de las posiciones. También depende de tu capacidad para incorporar a los mejores del mundo. No es una cuestión de porcentaje, sino de equilibrio.

CP: Ojalá pudiéramos pensar que los 24 o 25 jugadores del primer equipo fueran todos de la Masia. Eso significaría que realmente tienen el nivel suficiente para jugar en el Barça y no necesitaríamos buscar fuera. Pero hoy en día, para competir en todas las competiciones, siempre necesitamos complementar la plantilla. Incluso para ayudar a crecer a los propios jugadores que tenemos aquí. Por eso es difícil hablar de porcentajes. Primero hay que mirar en casa qué jugadores tenemos y después buscar fuera aquello que nos falta o que puede ayudarnos a mejorar lo que ya tenemos. Pero esto hay que hacerlo por convicción, porque realmente creemos en ello, no porque las circunstancias nos obliguen.

Francesc Cos: Yo no soy el experto en esto, pero si hoy tenemos a Lamine es porque alguien como Albert Puig lo fichó en su momento, como muchos otros jugadores que están hoy aquí. Dentro de cinco años queremos que haya otros. Apostar por la Masia significa creer en ella y también invertir en ella.

¿Cómo se detecta ese talento tan temprano?

AP: Detectar talento muy joven es relativamente fácil, porque en ciertas categorías el talento destaca mucho. Un jugador como Ansu o Lamine coge el balón y es superior a todos. Eso se ve rápido. Pero luego, entre los 12 y los 18 años, entra en juego la experiencia. En mi caso empecé a los 16 años. Imagínate: más de 40 años viendo miles y miles de jugadores, con muchos aciertos y muchos errores. Esa experiencia te hace reconocer ciertos parámetros cuando ves a un jugador y entender qué potencial tiene. Al final hay tres aspectos fundamentales: las capacidades físicas coordinativas, la técnica y la toma de decisiones y la capacidad competitiva y la fortaleza mental. Y hay un cuarto elemento muy importante: la capacidad que tendrá ese jugador de mejorar cada día.

CP: Y además, cuando detectas ese talento tienes que ponerlo en un entorno que le permita crecer y convertirse en jugador del Barça. No es solo descubrir al jugador. Después hay que rodearlo de una metodología de trabajo, una educación y un entorno que facilite que llegue a ese nivel.

¿Qué nos enseña el ejemplo de Fermín?

AP: Dentro de la cantera hay tres tipos de jugadores. El primero lo integran los jugadores con talento que quizá no llegarán al primer equipo. Ese excedente hay que gestionarlo bien, con traspasos que permitan recuperar inversión para seguir reinvirtiendo en la Masia. El segundo grupo son jugadores que necesitan más tiempo. En ese caso hay que gestionar cesiones, colocarlos en otros equipos, ver su evolución. Eso es lo que pasó con Fermín. Y el tercer grupo son los jugadores que ya ves que pueden llegar al primer equipo. Entonces es fundamental que el entrenador del primer equipo apueste de verdad por ellos.

CP: Y también es muy importante hacer una buena planificación en este sentido. Fermín ha salido por las necesidades. Se le recuperó y, como no había otros futbolistas, pudo demostrar que realmente era nivel Barça. No podemos improvisar, tenemos que ser capaces de detectar a los jugadores con potencial.

Albert Puig

¿La salida de Dro se podría haber evitado? ¿Son partidarios de blindar a canteranos con cláusula de rescisión?

CP: Es muy difícil. La voluntad del jugador es lo que manda. Si un jugador siente que no tendrá los minutos que esperaba, puede decidir marcharse. Lo que el club debe hacer es planificar bien su carrera, cumplir lo que se le promete y darle las condiciones para demostrar su nivel. También es importante tenerlos bien protegidos contractualmente desde el momento en que empiezan a aparecer en el primer equipo. Aun así, siempre dependerá de la decisión personal del jugador. Yo viví una experiencia en el Manchester City con dos jugadores que todo el mundo conoce: Phil Foden y Cole Palmer. Foden decidió quedarse pese a la competencia de David Silva, tuvo paciencia y acabó siendo uno de los mejores jugadores. Palmer, en cambio, prefirió irse incluso cuando también se iba Mahrez para tener más protagonismo. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes hacer es gestionar bien la situación para que, si el jugador se va, al menos deje un beneficio para el club.

AP: Jurídicamente, la cláusula de rescisión va en función del sueldo. Y hay una escalera dentro de la Masia que no puedes romper. La experiencia nos enseña que un porcentaje muy elevado de jugadores se quedan cuando tienen un proyecto que les satisface a todos los niveles.

¿Cómo gestionarían ustedes la formación de porteros? La fórmula actual no funciona...

AP: El portero tiene un problema y una ventaja: su carrera es muy larga. Eso significa que un portero joven puede ver que tiene delante a otro que estará muchos años, como puede suceder ahora con Joan Garcia. Pero también permite gestionar cesiones y mantenerlos controlados hasta que llegue su oportunidad. Un portero con 18 años tiene una presión enorme. Un error puede hundirle. Por eso la evolución debe gestionarse con cuidado.

CP: En los últimos años hemos tenido al que para mí ha sido el mejor portero del mundo, Ter Stegen, y creo que Joan Garcia ha sido un gran fichaje también. Eso evidentemente crea un tapón para los porteros jóvenes. Por eso hay que gestionar bien las cesiones y seguir controlando su evolución incluso cuando están fuera, hablando con sus entrenadores, supervisando su trabajo y su desarrollo. No se trata de cederlos y olvidarse de ellos, sino de seguir acompañando su crecimiento.

¿Y qué pasa con los entrenadores? ¿Deben ser solo formadores o también hay que entender a la Masia como una escuela de posibles técnicos para el primer equipo?

AP: Sí. En las primeras edades el entrenador debe ser sobre todo formador, alguien sin ambición individual que dé libertad al jugador para desarrollar su talento individual. Después, en etapas como el fútbol once, también se convierte en una cantera de entrenadores. Muchos técnicos que han pasado por la Masia han acabado entrenando en ligas importantes: Garcia Pimienta, Fran Sánchez, Franc Artiga... Por eso es fundamental formar potenciales entrenadores. Cuando el primer equipo necesita un entrenador, lo ideal sería tener ya preparados perfiles que conocen el ADN del club. La Masia no es solo una cantera de jugadores, también debe serlo de entrenadores, preparadores físicos, analistas y otros profesionales. Y, por último, hay un tercer grupo de entrenadores: los que puedes fichar para el Juvenil A o el Barça Atlètic con perspectivas de primer equipo.

Carles Planchart

En los últimos tiempos, el Barça ha tenido a muchos jugadores cedidos. ¿Están a favor de estas operaciones?

CP: Nosotros creemos que hay que confeccionar plantillas en las que estén los mejores jugadores de casa y los mejores complementos de fuera. Y no hacerlo pensando únicamente en circunstancias como, por ejemplo, fichar a un jugador porque acaba contrato. Si pensamos de esa manera, no seremos capaces de construir las plantillas que necesita el Barça para poder competir. Ahora, por ejemplo, se habla de fichar a Vlahovic como número nueve del Barça. Yo digo, con todos mis respetos, que hay muchos otros jugadores con registros mucho mejores. Hablo de goles, de goles esperados, de frecuencia de goles por minuto… Hay muchos datos de este tipo que son superiores. Y además tenemos a nuestros propios jugadores, a los que de alguna manera estás debilitando si transmites el mensaje de que hay que fichar fuera porque los de casa no valen. Se habla de traer a Vlahovic cuando los dos delanteros que tenemos, Ferran Torres y Lewandowski, presentan registros mucho mejores que los suyos. Entonces, ¿por qué ficharlo? Porque acaba contrato y vendría gratis. Si esa es la prioridad a la hora de elegir y planificar la plantilla, nos estamos equivocando. No se trata de acumular jugadores cedidos o de acudir al mercado porque no tenemos acceso a otra cosa. Lo que hay que hacer es planificar bien.

A lo largo de su historia, el Barça ha hecho tres fichajes por encima de los 100 millones de euros: Coutinho, Dembélé y Griezmann. Estaremos de acuerdo en que ninguno de los tres ofreció el rendimiento que se esperaba de ellos. ¿Lección aprendida?

CP: La respuesta es la misma que a la pregunta anterior. Si el Barça, con el consenso de la dirección deportiva, de los directivos y teniendo en cuenta las necesidades del entrenador, decide que necesita a un jugador concreto, entonces hay que ir a por él, cueste 80, 100 o 120 millones. Hay que ficharlo porque se considera que es la mejor solución para complementar la plantilla del primer equipo. No creo que se deba priorizar únicamente si cuesta más o menos dinero. A veces se dice: “Pagamos 100 millones por aquel jugador y no salió bien”. Pero también podría pasar lo contrario: fichas a uno por 30 millones y te sale muy bien, y entonces podrías pensar que hay que fichar siempre jugadores de 30. Sin embargo, fichas otro de 30 y te sale mal, o fichas cinco de 30 (que en total son más de 100 millones) y te salen todos mal. Por eso hay que equilibrar la decisión. El dinero no puede ser el único criterio, aunque la experiencia siempre tiene que servir para aprender. Lo que está claro es que no puedes poner todo el esfuerzo en un solo jugador si no estás convencido de que es el complemento ideal, después de haber analizado bien la plantilla que tienes y haber planificado correctamente la plantilla que quieres construir.

Francesc Cos

A ver si no me driblan. ¿Qué es lo mejor y lo peor que ha hecho Deco como director deportivo?

AP: Yo creo que es un profesional. Nosotros también lo somos. Y entre profesionales, como persona, no hay nada que reprochar. Nosotros intentamos mejorar todo aquello que se puede mejorar. Lo que proponemos es que cada área esté ocupada por los mejores expertos. Todos tenemos una enorme experiencia en el Barça y también experiencia internacional, y cada uno aportará la suya. Él ha hecho su trabajo. Lo respetamos, solo faltaría. Todos somos profesionales.

CP: Estoy seguro de que, como todos, ha hecho cosas muy buenas y otras que quizá le han resultado más difíciles. Pero precisamente de eso se trata. Él es una persona fiel a las directrices que marca el presidente, y nosotros también debemos ser fieles a las directrices que creemos adecuadas y que hemos puesto encima de la mesa. Pensamos que eso nos facilitará conseguir ganar y seguir ganando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, máximo respeto para Deco. Nosotros estamos aquí precisamente para hacer lo mejor para el Barça, igual que suponemos que él también ha intentado hacer durante este tiempo.

FC: Nosotros ahora proponemos un cambio de paradigma. Y como tantas veces en la historia, cuando propones algo nuevo, al principio la gente puede tener dudas. Si miras la función de un director deportivo, en realidad son las tres personas que estamos aquí representadas. Si al director deportivo (quien sea, no hablo ahora de Deco) le encargas mi área, que es llevar toda la parte de rendimiento o la dirección de performance, eso significa coordinar el área médica, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, analistas de datos y un departamento de I+D que queremos implantar. Es imposible que una sola persona pueda abarcar todo eso.

¿Lamine Yamal acabará jugando de falso 9 como Leo Messi o lo ven en el extremo toda su carrera?

CP: ¿Quién se imaginaba cuando empezó Leo Messi, que era extremo y tenía a Eto’o y a Henry, que acabaría jugando de ‘9’ o falso ‘9’? Son jugadores que pueden jugar en cualquier sitio y hacerlo bien. Incluso si los pusieras de porteros seguramente lo harían bien, porque son talentos sobrenaturales. Estamos hablando de Lamine, otro talento sobrenatural. Donde lo pongas lo hará bien. Todo dependerá de las necesidades del entrenador, del sistema que quiera utilizar, de cómo quiera plantear los partidos. Hay encuentros en la actualidad en los que el equipo está un poco atascado y Lamine aparece por dentro, dejando el carril para que el lateral suba por banda, como han hecho Koundé o Eric cuando juegan ahí. Por eso lo de las posiciones es relativo. ¿Necesitamos un ‘9’? Puede ser. Puede que sí, puede que ya lo tengamos. Lamine puede jugar de nueve o de extremo y tiene capacidad para hacerlo en todas las situaciones. Dependerá del entrenador, de cómo quiera jugar y de su propia evolución natural.

¿Cómo se soluciona el problema de las lesiones en el Barça?

FC: El fútbol ha cambiado mucho y ahora estamos en un escenario complicado para todos. Las lesiones son multifactoriales y deben analizarse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, se ha dicho que Hansi Flick estaba pidiendo explicaciones por las últimas lesiones. El entrenador quiere tener jugadores disponibles y una plantilla amplia. Nuestra tarea en la dirección es apoyar a todas las áreas: médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas… Debemos darles herramientas para que puedan trabajar bien y dar el mejor servicio al jugador, que además es muy personalizado. Tenemos profesionales excelentes en todas las áreas. Pero para que todo ese talento funcione, deben existir buenos mecanismos de comunicación. Los procedimientos de trabajo deben estar bien estructurados para que todos se comuniquen bien y tengan más éxito. Eso requiere una estructura que coordine todo. En el Barça ya fuimos pioneros en esto en 2016. Otros grandes clubes lo empezaron a implantar en 2020. Por eso la figura de dirección es necesaria, porque los staffs son enormes. Si quieres que haya buena relación entre los profesionales necesitas crear procedimientos de comunicación. Una última cosa muy importante: las cosas no van bien o no en función de lo que pasó el último día. Al final de la temporada hay una estadística. Si el año pasado, por ejemplo, el Barça fue en porcentaje el equipo que tuvo menos disponibilidad de jugadores, es cuando tienes que hacer el análisis de qué podemos mejorar.

“¿El problema con las lesiones? Debemos dar herramientas a los profesionales para que trabajen bien” Francesc Cos

Me consta que están estudiando posibles fichajes. ¿En qué posiciones trabajan?

CP: Siempre hay que ir con mucho cuidado con esto de hablar de posiciones. En primer lugar porque tenemos unos jugadores muy buenos. Y también sabemos que hay unas condiciones en el mercado que obligan a tener el máximo respeto por los jugadores que puedes estar mirando, que tienen contrato y están jugando en otros clubes. Hay que tener respeto por ellos. Aun así, somos conscientes de que queremos nutrir al primer equipo con los mejores jugadores a nivel mundial. En eso es en lo que estamos trabajando. Creo que en breve podremos avanzar y hacer cosas para que la gente también se ilusione al pensar que estamos realizando un trabajo profundo, estudiando el mercado y analizando a los jugadores que podríamos incorporar al primer equipo.

Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos

¿Anunciarán algún fichaje ilusionante antes de las elecciones?

CP: Yo creo que sí. Esperemos que sí. Esperemos ser capaces de definir al menos esas prioridades que buscamos para el primer equipo y que pensamos que pueden ser complementos ideales para este Barça que tanta ilusión nos genera. Creemos que tenemos un equipo capaz de competir al máximo nivel durante los próximos diez años. No queremos traer a un futbolista para obtener rédito electoral, sino porque creemos que puede ser ideal para el club y que encaja en la situación actual.

¿Que Guardiola solo estuviera cuatro años en el Barça es el mayor error de la historia reciente del club?

CP: No lo vería como un fracaso, sino como una lección. Pep ha dicho muchas veces por qué lleva tanto tiempo en el Manchester City. Dice que es un club que le ha dado todo y que le ha hecho sentir como en casa. Yo he tenido la suerte de vivirlo allí y ver que cada día desayunaba con el director deportivo y con el CEO, y luego comían juntos. Eso es lo que debemos intentar crear aquí: un entorno donde todos rememos en la misma dirección. Cuando las cosas van bien todos se suben al carro; cuando van mal, todo se cuestiona. Debemos crear un sentimiento de club, de ilusión, de crecimiento. Sabemos que no se puede ganar el 100% de los partidos, pero sí generar las condiciones para ganar el máximo posible. Que el jugador se sienta cómodo, que el entrenador se sienta cómodo y que la gente que vaya al estadio disfrute. Que los jóvenes de la cantera vean que tienen una oportunidad real de llegar al primer equipo. Todo eso es fácil de decir y muy difícil de hacer, pero hay que creer en ello. Recuerdo cuando el otro día pusieron en la radio el gol de Iniesta en Stamford Bridge. Se me puso la piel de gallina. Es el día más brutal de mi vida. Y piensas: Iniesta, que no era un gran goleador, marcó uno de los goles más importantes de la historia. Pero ese gol no lo marcó solo Iniesta. Lo marcamos todos. Porque todo el mundo empujaba en la misma dirección, con un objetivo común. Eso es lo que hay que conseguir: que todos rememos en la misma dirección. El que marca el gol es el jugador. No el presidente, ni el director deportivo. Como dice Juanma Lillo: no te olvides de quién mete los goles.