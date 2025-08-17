El fichaje de Hansi Flick para completar el Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, y el director deportivo blaugrana, Deco, ya han mantenido varias reuniones esta semana para clarificar el final de mercado de verano. A Flick le vendría bien un refuerzo atrás que pudiera jugar como central y lateral, pero la situación económica limita muchísimo los movimientos. Todo está abierto, pero el alemán ya ha buscado soluciones y cree haber encontrado el refuerzo que necesita. Una apuesta que podría avanzarse si no queda más remedio.

La idea de Deco pasa por buscar en el mercado a un central zurdo con proyección, menor de 23 años para que pueda tener dorsal de filial. Un defensa joven que entre en dinámica de primer equipo a un precio asequible. Y hay candidatos encima de la mesa y negociaciones abiertas que deberían culminarse en los próximos 15 días. Nombres de futuro interesantes.

Pero mientras tanto, Flick ha decidido avanzar el plan que se tenía previsto para Jofre Torrens, el futbolista que está llamado a ocupar la titularidad en el lateral zurdo durante años. Tanto el alemán como los técnicos del club tienen clarísimo que es una apuesta segura aunque la idea era pausar su subida al primer equipo para que siguiera desarrollándose en el filial. Y esto puede saltar por los aires.

Flick ha comprobado durante la pretemporada que Jofre es un jugador mucho más hecho de lo que se pensaban y que reúne todas las condiciones para crearle competencia a Balde. Mucho más que Gerard Martín, cuya participación este curso podría estar más como central zurdo ocasional.

De hecho, en la primera planificación que tenía el Barça, la dirección deportiva contemplaba un traspaso de Gerard Martín -hubo contactos con el Wolverhampton- y el fichaje de un lateral más hecho como Grimaldo. La idea es mantener cubierta así la posición durante un par de años, mientras que Jofre Torrens se iba puliendo.

Esto ahora ha saltado por los aires ante la marcha de Íñigo Martínez y la continuidad de Gerard Martín. Jofre puede tener un puesto como segundo de Balde y prácticamente dejaría cerrada la plantilla a expensas de la llegada de un central zurdo joven. Es lo que se está debatiendo ahora y lo que comienza a tener claro un Flick que está dispuesto a arriesgar como lo hizo el verano pasado con Bernal o Casadó.

Jofre debutó ya en Son Moix con 18 años y lo probable es que haya llegado para quedarse. El propio jugador aseguró al terminar el encuentro que "he cumplido un sueño. Poder debutar en la Liga con el Barça es algo que siempre había querido. Tanto yo como mi familia estamos muy contentos".