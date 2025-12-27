El fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça, en manos del presidente del Al Ahly

El Barça espera poder cerrar el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim durante la próxima semana para que el futbolista pueda incorporarse en los primeros días de enero. Las negociaciones siguen vivas y en marcha y ahora la decisión final sobre la operación está en manos del presidente de su club, el Al Ahly egipcio, Mahmoud El Khatib, que actualmente está en Marruecos siguiendo la Copa de África, según 'Erem News'. El Barça confía en que su segunda propuesta económica sea finalmente aceptada, al igual que el propio futbolista, que está apretando para poder jugar con el filial blaugrana.

Según esta información, el Al Ahly también rechazó en un primer momento la segunda propuesta blaugrana, que era de una cesión gratuita por seis meses con una opción de compra de 1,25 millones de euros fijos más unos variables hasta llegar a los cuatro millones en función del rendimiento del delantero con la camiseta blaugrana. Además, el Al Ahly se quedaría con un 10 por ciento de un futuro traspaso del internacional sub'19 egipcio.

El club egipcio entiende que la propuesta es baja económicamente si el futbolista acaba explotando en el Barça y aspira a un fijo más alto y unas variables también más altas y con parámetros más asequibles para conseguirlas. En el Barça entienden que ésta es la última propuesta ya que Hamza Abdelkarim aún no se ha asentado en el primer equipo del Al Ahly y no desean correr riesgos. Pese a todo, en el Barça consideran al egipcio como uno de los delanteros con mayor proyección en el mundo en estos momentos y quedaron gratamente sorprendidos de sus apariciones en el Mundial sub'17 de Qatar.

Las relaciones entre clubs son buenas y en el Barça confían en llegar a un entente en los próximos días ya que interesa que el futbolista se incorpore de inmediato por las necesidades ofensivas que tiene el filial. Las conversaciones no se han roto en ningún momento como apuntaba algún medio egipcio y siguen en marcha, entre otras cosas, porque el futbolista no va a aceptar cualquier otra oferta del fútbol europeo bloqueando otras posibilidades. Bayern, Olympique de Lyon y Milan también se habían interesado en sus servicios, pero la prioridad del chico es clara y no se va a aechar atrás. Hamza habría llegado a un acuerdo por tres temporadas y media con el Barça, a la espera del acuerdo entre clubs.