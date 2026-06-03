El fichaje de Gvardiol por el Barça se enfría

La dirección deportiva del FC Barcelona priorizará la parcela ofensiva en el mercado de fichajes de este verano, pero esto no significa que no esté contemplando posibles incorporaciones para otras demarcaciones. El club blaugrana está muy satisfecho con el rendimiento de Gerard Martín en el eje de la zaga y ha 'aparcado' la voluntad de firmar a un central para centrarse en la línea ofensiva e incluso el centro del campo, con Julián Álvarez y Bernardo Silva como nombres más destacados tras la llegada de Anthony Gordon.

En cuanto a la defensa, Deco controla a varios futbolistas de otros clubes para poder reaccionar rápidamente en caso de que se produzca alguna salida. Uno de los futbolistas que gusta en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, como explicamos ayer, es Josko Gvardiol. 'El Partidazo de COPE' ya explicó la semana pasada que el croata, de 24 años y con contrato con el Manchester City hasta 2028, está en la agenda de la entidad culé.

Gvardiol compareció ante los medios de comunicación en la concentración de la selección croata previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, como no podría ser de otra forma, fue preguntado por el interés no solo del Barça, sino también el de clubes como el Real Madrid o el Bayern Múnich. El jugador dejó claro que está "feliz" en el City, pero también se mostró abierto a cambiar de aires. "Todos hemos visto los distintos rumores que llegan de todas partes. Estoy feliz en el Manchester City, tengo todo lo que necesito. Antes de la lesión jugué todos los partidos y casi todos los minutos. Después del Mundial de Clubes ya veremos qué pasa", declaró el central sin cerrar la puerta a su salida.

Negociaciones para renovar

El 'Jutarnji list', uno de los periódicos más leídos de Croacia, ha publicado este martes que es muy poco probable que el Manchester City y Gvardiol separen sus caminos en el futuro a corto plazo. El club inglés está "extraordinariamente satisfecho" con el defensa y las conversaciones para renovar el contrato que une a ambas partes "ya están en curso".

De hecho, el medio de comunicación citado asegura que en el Etihad Stadium tienen la intención de mejorar los emolumentos de Josko. Cabe recordar que el zaguero firmó con el equipo de Manchester en 2023, cuando solo tenía 21 años, y en sus tres primeras temporadas se ha consolidado como "uno de los mejores jugadores del mundo en su posición". Tanto los responsables deportivos 'citizens' como el futbolista quieren buscar "unas condiciones económicas que se correspondan con su estatus actual".

El periodista Robert Matteoni añade que hay buena sintonía entre el City y Gvardiol para prolongar su vínculo "cuatro o cinco años más" y que Enzo Maresca quiere que sea una de las piezas de la columna vertebral de su proyecto. Con la salida de Pep Guardiola y el adiós de futbolistas importantes de los últimos años, el cuadro inglés no lo pondrá fácil para desprenderse de un defensa con largo recorrido por delante.