El fichaje estrella del Bayern se declara al Barça

Nestory Irankunda acaba de fichar por el Bayern para la próxima temporada y, curiosamente, se ha deshecho en elogios hacia el cuadro culé Es un extremo australiano nacido en Tanzania que juega en el Adelaide United y que apunta a estrella de futuro

El Bayern se acaba de hacer con los servicios del que apunta a ser uno de los referentes del futuro del fútbol internacional. Se llama Nestory Irankunda, es del año 2006 y es un extremo australiano nacido en Tanzania que juega en el Adelaide United. Se incorporará el próximo curso al club bávaro.

Extremo de 17 años, diestro, velocidad, desequilibrio y, sobre todo, golpeo bestial de pelota. Curiosamente, el chico ha realizado unas declaraciones en las que proclama su amor...¡al FC Barcelona! "Yo solía querer ser central. Ver al Barcelona, ese es mi equipo al que apoyo. Carles Puyol y Gerard Piqué, solía verlos mucho", comenta el chico.

DEL CENTRAL AL EXTREMO

"Las cosas cambiaron una vez que me llamaron a prueba en los Croatia Raiders. Me pasaron a atacante, delantero. Marqué un par de goles, 27, 38, cada temporada. Siempre quise jugar como Messi, él me inspira a ser mejor jugador. Observar su forma de jugar es lo que trato de jugar; nadie puede jugar como él, pero así es como trato de basar mi juego. Es muy ágil y poderoso, así que trato de basar mi juego en él", añade el extremo.

Irankunda firmará un contrato de larga duración con el campeón alemán a partir de 2024. Cumplirá 18 años el 9 de febrero de 2024. "Hemos tenido a Nestory en el punto de mira durante algún tiempo y estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con él y con el Adelaide United para su traslado a Múnich el próximo verano", ha comentado Jochen Sauer, director de Desarrollo Juvenil.