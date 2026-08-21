El fichaje de un central no está descartado

La dirección deportiva, comandada por Deco, está siguiendo muchas líneas de trabajo en la recta final del mercado de verano. El portugués reconoció después del Gamper que habría "algún movimiento" con la incorporación de un 9 como prioridad. Sin embargo, el club no se cierra a cualquier opción que se pueda abrir y, en especial, en la posición de central.

La incorporación de un futbolista para el eje de la zaga, eso sí, vinculada al fichaje un '9'. En caso de realizar una fuerte inversión por un ariete, como podría ser Lautaro Martínez, el central sería un futbolista joven o se miraría una cesión.

De no llegar el ansiado delantero centro, podría invertirse una alta cantidad en un central más contrastado. En este sentido, a nadie se le escapa que Aymèric Laporte sería el deseado, si bien a día de hoy parece una utopía que el Athletic Club acepte a negociar un traspaso por un jugador que costó mucho que volviera de Arabia y desembolsó unos diez millones de euros, además de poner un suculento contrato encima de la mesa del futbolista.

Deco está trabajando para completar más fichajes / Dani Barbeito

Laporte, de 32 años, más que un objetivo es modelo de futbolista que gustaría. Un central experto, que pueda formar una pareja compatible con Pau Cubarsí, y que diera aplomo a la línea de atrás. Deco, como es habitual, está trabajando con mucha discreción para intentar conseguir este perfil de futbolista.

De no conseguirlo, la opción de incorporar a un futbolista joven o, incluso, una cesión, parece más al alcance de la mano y es un movimiento que puede efectuarse a última hora. En la dirección deportiva consideran interesante contar con un central más para competir con plenas garantías en todas las competiciones y, en especial, la Champions League.

Deseo de Flick

Hansi Flick desea una plantilla amplia para rotar y que el equipo llegue con sus pilares al cien por cien en la recta final de temporada. El alemán ha dosificado cargas desde el primer día del inicio de pretemporada y el caso más evidente es el de Pau Cubarsí, quien ni tan siquiera participó en el Gamper, para que está fresco de cara a la competición oficial..

El técnico alemán, de momento, ha 'fichado' a un central más com es Jules Koundé, quien ha abandonado el carril diestro, cuya propiedad en esa temporada debe ser para Eric Garcia. Flick está muy contento de su conexión con Lamine Yamal por el carril y piensa darle continuidad en esta demarcación.

Koundé volvió a su s orígenes jugando de central en el Gamper / Alejandro García / EFE

Por tanto, la nómina de centrales, contando a Koundé, se completa con el imprescindible Cubarsí, Gerard Martín y Christensen, además del jóven Álvaro Cortés, quien de momento es uno más en la dinámica del primer equipo.

De momento, Deco continuará con sus agenda y reuniones con agentes de futbolistas mirando las opciones que le ofrezca el mercado. De forma inesperada llegó la oportunidad de Rodri y no se descarta que pueda suceder algo similar a en la demarcación de central.