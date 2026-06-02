El fichaje de Cancelo por el Barça, enredado en el lío del Al Hilal

No va a ser tan fácil cerrar el fichaje de Joao Cancelo para la próxima temporada. El Barça tenía claro que el Al Hilal no iba a contar con él y que tocaba negociar una cifra a la baja para quedarse en propiedad al lateral portugués, pero los líos internos del club saudí lo están retrasando todo y en el club blaugrana esperan que no lo acaben echando a la borda teniendo en cuenta la voluntad del futbolista. Los nuevos dirigentes del Al Hilal están discutiendo la planificación de futuro con su técnico, Simone Inzaghi, y hay serias divergencias con su trabajo y con las altas y bajas que se están planeando, entre las que debería estar Cancelo.

El futbolista portugués llegó al Barça en calidad de cedido en enero y en condiciones económicas especiales porque el propio Al Hilal lo devaluó. Inzaghi no quiso inscribirle en el equipo para la Liga saudí, por lo que se hubiese quedado sin jugar y el luso buscó equipo para tener minutos y llegar a tope para el Mundial. El Barça no dudó ni un momento y acertó, ya que Cancelo ha acabado siendo titular indiscutible en la banda izquierda a pierna cambiada.

Ahora, en principio, Cancelo debería estar en el mercado, pero el enfrentamiento con Inzaghi que, al parecer, tampoco quiere que siga Karim Benzema, puede desencadenar en un mercado imprevisible para el Al Hilal. Los saudís han visto el rendimiento de Cancelo en el Barça y no entienden cómo el técnico italiano lo ha descartado perdiendo, además, un montón de millones por la inversión realizada.

Lo que queda claro es que, ahora, la postura del Al Hilal será más fuerte de lo que fue durante el mes de enero y no están dispuestos a regalar al futbolista. Cancelo ya ha dejado claro públicamente que no desea seguir en la Liga saudí y que quiere fichar por el Barça y para ello está dispuesto a renunciar al año que le queda de contrato con una cifra millonaria. La postura de Cancelo debería ser clave para desencallar un asunto que no pinta a que pueda cerrarse antes de iniciar el Mundial.

El Al Hilal, que lo fichó del Manchester City por 20 millones de euros, quiere recuperar parte de esta cantidad y en el Barça han dejado claro a Cancelo y a su agente, Jorge Mendes, que el traspaso debe ser prácticamente simbólico y no los 10 'kilos' que exigen los saudís. Pueden darse algunas fórmulas de colaboración a futuro encima de la mesa y en el Barça harán todo lo posible por firmarle ya que Flick lo considera como una de las piezas indiscutibles para su próximo proyecto. El Barça ya ha llegado a un acuerdo por dos temporadas con el luso a la espera de que se concrete o no el traspaso definitivo.