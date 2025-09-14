El fichaje es Bernal: ovación y asistencia en su retorno 383 días después

El fichaje de la temporada en Can Barça es Marc Bernal. El centrocampista vivió un momento muy emotivo en el Johan Cruyff cuando volvió a jugar 383 días después tras su grave lesión de rodilla.

Bernal recibió el alta médica el pasado sábado, un día antes del encuentro, y entró en la convocatoria junto a sus compañeros. Desde ese fatídico día en Vallecas hace más de un año, no lo habíamos vuelto a ver de corto.

Y no pudo volver de la mejor manera. El pivote entró en el minuto 80 ante el Valencia con una enorme ovación de las casi 6.000 personas que estaban en Sant Joan Despí y un buen abrazo con Flick; tras algunos minutos aclimatándose a volver a jugar, en el 87 dio una gran asistencia a Lewandowski para que la picase ante la salida de Agirrezabala. Un gol que los culés tuvieron que celebrar con retraso porque entró el VAR, pero que fue más especial por la asistencia de Bernal que por el gol del polaco (que firmó su doblete).

Además del detalle en la asistencia, el centrocampista volvió a demostrar ese temple y esa calidad que demostró en las primeras jornadas de la temporada pasada. Con solo 12 minutos ya demostró de la pasta que está hecho; ahora deberá recuperar partido a partido la forma para volver a emocionar a todo el barcelonismo.

Tras el final del encuentro, Bernal se marchó directamente al banquillo para abrazarse con todo el cuerpo médico que lo ha ayudado en todo este duro proceso.

El favorito de Flick

El pivote fue la primera gran sorpresa de Hansi Flick en el banquillo azulgrana. Cuando el alemán llegó, se encontró un equipo huérfano en el pivote. Frenkie de Jong estaba lesionado (y no venía en un gran momento de forma) y la economía culé no permitió fichar a ningún recambio en esa posición tras la marcha de Oriol Romeu.

Ante este gran problema, el alemán decidió apostar por dos canteranos: Marc Bernal y Marc Casadó. En el primer encuentro ante el Valencia en Mestalla jugaron los dos, pero ya en la siguiente jornada el elegido de Flick fue Bernal. Su grave lesión de rodilla le frenó en seco y lo mantuvo alejado un año del fútbol. A pesar de eso, el Barça no ha querido meter prisa a su recuperación y ha esperado a que se recuperase por completo.

Marc Bernal debutó en Mestalla / JAVI FERRANDIZ

Precisamente esa mala noticia sirvió para que Marc Casadó se ganase un puesto en el once y maravillase a todos los culés en sus primeros partidos. El canterano incluso llegó a ser internacional con España. Ahora, con la vuelta de Bernal, lo que está claro es que el Barça tiene el centro del campo más completo del mundo. Made in La Masia.