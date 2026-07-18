Fichajazo Fermín López

Fermín López está de vuelta. El centrocampista del Barça ha dejado atrás, a nivel físico y mental, el golpe que supuso lesionarse justo antes del Mundial y trabaja con el objetivo de incorporarse cuanto antes a la dinámica del equipo de Hansi Flick. Su regreso será, a todos los efectos, uno de los grandes fichajes del conjunto blaugrana este verano.

Fermín López a su llegada a la Ciutat Esportiva / Carlos MONFORT

Fermín, lógicamente, lo pasó mal al principio. La lesión llegó el 17 de mayo, durante el último partido de Liga frente al Betis, cuando sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho por la que tuvo que ser intervenido dos días después. La operación se realizó con éxito en el Hospital de Barcelona. Se trata de una lesión habitual en el fútbol que también han sufrido jugadores como Leo Messi o Andrés Iniesta y que, pese a requerir una recuperación cuidadosa, no reviste una gravedad especial, pero llegó en un muy mal momento para el canterano.

Fermín López charla con Hansi Flick en un partido / EFE

Fermín estaba completando la mejor temporada de su carrera, con 13 goles y 16 asistencias, y tenía plaza reservada como uno de los futbolistas importantes de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La fractura acabó con ese sueño y le obligó a seguir desde casa un torneo en el que esperaba tener una presencia destacada. Tiene 23 años y una larga carrera por delante para vivir como futbolista su primer Mundial.

Desconexión a medias en Zahara de los Atunes

Tras unos primeros días complicados, el de El Campillo acabó asumiendo que se trata de una de esas situaciones inevitables que forman parte del fútbol. Durante sus vacaciones estuvo quince días en Zahara de los Atunes (Cádiz) junto a su familia. Fue un periodo de desconexión mental, pero no física. Fermín no dejó de trabajar en ningún momento y, de hecho, el Barça puso a su disposición a un fisioterapeuta para acompañarlo durante su recuperación.

Fermín López con la selección / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El encargado de supervisar ese trabajo fue José María Cortés, con quien el jugador tiene una relación muy estrecha y le llama "mi tato". Ambos realizaron sesiones de unas tres horas diarias, dentro de un plan muy serio y enfocado a que Fermín pudiera presentarse en las mejores condiciones posibles al inicio de la pretemporada, que arrancó el 13 de julio con las revisiones médicas. El centrocampista fue uno de los futbolistas del primer equipo con los que Flick ya pudo contar, aunque a medias. Todavía no puede trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros, pese a que su evolución está siendo excelente. Ya pisa el césped y empieza a tocar balón, el primer paso antes de reincorporarse progresivamente a la dinámica del grupo.

Femín López, junto a Gavi y Ter Stegen, en la grada del Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

En ese sentido, formará parte de la expedición de jugadores que realizará el stage del Barça en St George’s Park, en Inglaterra, entre el 27 de julio y el 3 de agosto. Fermín espera llegar a esa concentración en condiciones de entrenarse sin problemas y avanzar definitivamente hacia su regreso a la competición, aunque tampoco se va a forzar nada porque no existe ninguna necesidad de ello.

Su recuperación supone una excelente noticia para Flick. Fermín se ha convertido en un futbolista imprescindible por su intensidad, su llegada desde segunda línea, su capacidad goleadora y su versatilidad para actuar en diferentes posiciones del centro del campo y del ataque. La pasada temporada firmó sus mejores registros desde que forma parte del primer equipo y fue una de las piezas con mayor incidencia ofensiva de la plantilla. El equipo le necesita si quiere, de una vez por todas, conquistar el sueño que supone para este proyecto la Champions y el canterano, tras perderse el Mundial, tiene marcada esta competición entre ceja y ceja.