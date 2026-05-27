¡Fichado!: Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas

El Barça ya tiene atado a su primer refuerzo para la próxima temporada: en una operación relámpago, acelerada tras la visita de Deco y Bojan a Inglaterra en los últimos días, el club azulgrana ya tiene comprometido a Anthony Gordon, delantero inglés de 25 años que forma parte del Newcastle.

Gordon será el primer fichaje del nuevo Barça, pensando ya en la temporada 2026-27: en las últimas horas se han acelerado las negociaciones entre clubes, y también entre el Barça el jugador, hasta el punto de que el acuerdo ya es un hecho.

Un detalles revela lo adelantado de las negociaciones: el Barça ya da por hecho que Gordon llegará a Barcelona en las próximas horas para ultimar los detalles de su contrato, visitar las instalaciones del Barça y pasar la revisión médica.

Posteriormente, Gordon se incorporará a la selección inglesa para disputar el Mundial.

Las negociaciones entre las partes han avanzado de forma importante durante las últimas horas y en el Barça existe optimismo total para intentar cerrar el acuerdo antes del inicio del Mundial. El objetivo de la dirección deportiva que encabeza Deco es que el futbolista pase revisión médica antes de incorporarse a la concentración de Inglaterra, evitando así que el torneo pueda alterar las condiciones económicas de la operación.

El jugador del Newcastle Anthony Gordon durante el partido de la UEFA Champions League / STRINGER / EFE

Un delantero completo

Gordon es un futbolista ideal para el sistema de Hansi Flick. Se deja la vida en la presión. Aprieta mucho a los defensores arriba y echa un cable siempre a sus compañeros. Tiene un buen físico que le permite recorrer muchos kilómetros y repetir esfuerzos. Impedir que la defensa rival saque de manera limpia el balón es fundamental para el entrenador alemán.

El internacional inglés, de 25 años y que acudirá al Mundial de Estados Unidos, no es un 9 puro, pero tiene gol. Así lo demuestran los 10 que consiguió en la Champions League, 4 de ellos en solo 45 minutos ante el Qarabag firmando un nuevo récord de la competición.

En total, Gordon ha logrado esta campaña 17 tantos y ha repartido 5 asistencias pagando el irregular momento del Newcastle en la Premier League.

Cambio de posición

Eso sí, su técnico Eddie Howe tuvo la brillante idea de cambiarle de posición. Gordon es un extremo que juega por la izquierda a pierna cambiada, pero ha aprendido a actuar de falso 9, moviéndose por todos los flancos del ataque.

Otras ofertas

Aunque el atacante tenía propuestas importantes de clubes como el Liverpool FC o el FC Bayern Munich, el proyecto de Flick ha terminado siendo decisivo.

El técnico alemán considera prioritario incorporar un extremo con desborde, intensidad y capacidad para jugar también por dentro, y Gordon encaja perfectamente en ese perfil.

En el club blaugrana consideran que el internacional inglés puede convertirse en una pieza diferencial dentro del nuevo proyecto de Flick. Su capacidad para atacar espacios, su agresividad en la presión y su versatilidad ofensiva son aspectos especialmente valorados por el cuerpo técnico.