El fiasco Luis Díaz: decidió fichar por el Bayern en junio descartando al Barça

Luis Díaz era, a priori, el objetivo número uno para reforzar la posición de extremo en el Barça este verano. En el club blaugrana existía el convencimiento de que el futbolista deseaba fichar y que la operación se podía cerrar por unos 65 millones de euros. Pero algo no cuadra. 'Bild', que ha hablado con el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explica que el club alemán tenía el convencimiento de que ficharía al colombiano a medidados de junio. Es más, Luis Díaz rechazó al Barça para elegir al Bayern por esas fechas cerrando absolutamente la posibilidad de firmar por el club blaugrana. No hubo opción alguna a traerle.

'Bild' comenta que Eberl se fue del Mundial de clubs en plena competición para avanzar en la operación Luis Díaz. El Bayern también sondeó otras posibilidades como Nico Williams, pero se decantó finalmente por el jugador del Liverpool. Y es que a mediados de junio, Eberl mantuvo una videconferencia con el jugador en la que Luis Díaz se comprometió con el Bayern dejando de lado claramente al Barça. El Bayern lo tenía atado y bien atado a expensas de que llegara a un acuerdo con el Liverpool.

Fue justo en esas fechas en las que el Barça intentó el fichaje de Nico Williams. Trascendió la reunión del agente de Nico en Barcelona con el director deportivo del Barça, Deco, y Luis Díaz quedó en un segundo plano momentáneamente. Fue en ese momento cuando el Bayern aprovechó para cerrar al futbolista acordando su contrato por cuatro temporadas. El Barça ya no tuvo opción alguna en el mes de julio cuando Nico Williams rechazó firmar y renovó con el Athletic, por lo que Deco se dedicó a cerrar la cesión de Rashford, única posibilidad viable para reforzar el extremo.

Eberl saca pecho de la operación dejando claro que el Bayern siempre ficha al jugador que desea: "Basándome en la experiencia adquirida en estas conversaciones, puedo decir: cualquiera que afirme que el Bayern ha perdido su atractivo internacional para las grandes estrellas no conoce el mercado. El FC Bayern fichará a cualquier jugador si está dispuesto a pagar el precio que piden. Pero solo lo haremos si estamos completamente convencidos, como en el caso de Luis Díaz".

El director deportivo del Bayern deja claro que prácticamente ha cerrado la plantilla de esta temporada: "Con el fichaje de Luis Díaz, tenemos una plantilla para la próxima temporada con la que estamos muy contentos", afirma Eberl. "Por lo tanto, ya no tenemos que estar activos en el mercado de fichajes. Sin embargo, seguiremos atentos y trabajando para estar preparados si surge una buena opción. Estuvimos estudiando otras opciones pero Luis Díaz fue el elegido".