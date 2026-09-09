El Feyenoord, el primer club neerlandés que reinó en Europa

El Barça se enfrenta este miércoles a un histórico del fútbol europeo. Aunque el PSV Eindhoven y especialmente el Ajax son clubs con más reconocimiento y prestigio, el Feyenoord fue el pionero en Europa para los equipos de la liga holandesa.

El Ajax ha conquistado cuatro veces la Champions mientras que el máximo cetro europeo del PSV es más reciente (1987-88) pero el primero en conquistar Europa fue el Feyenoord.

Así celebró el Feyenoord la Copa de Europa / Archivo

El equipo de Róterdam se proclamó campeón de Europa en la temporada 1969-70 venciendo en la final de san Siro al Celtic (2-1).

El equipo que dirigía el austríaco Ernst Hapel remontó el gol inicial de Gemmel con las dianas de Rinus Israel y el sueco Ove Kindvall.

El centro del campo liderado por Jansen y Van Hanegem sería años más tarde el corazón de la naranja mecánica que enamoró con su fútbol en el Mundial del 74.

Cruyff era la estrella y Neeskens ponía el corazón pero los dos centrocampistas del Feyenoord eran estructurales en aquella mítica selección holandesa. Israel era otro pilar de aquel Feyenoord que en el Mundial del 74 ya no era un titular por su veteranía.

El brillante extremo izquierdo Coen Mouljin, con 17 años en el club de Róterdam, está considerado como el mejor jugador de la historia del Feyenoord. Aunque ya tenía 32 años todavía era indiscutible en la delantera del conjunto holandés.

En aquel momento Van Hanegem era el gran cerebro de un Feyenoord que logró sorprender al mundo del fútbol proclamándose campeón de Europa. Centrocampista zurdo de gran nivel técnico el juego pasaba por sus botas.

Van Hanegem es uno de los mejores centrocampistas zurdos de la historia / Archivo

El Feyenoord inició con su victoria en la Copa de Europa 1969-70 una saga de campeones holandeses ya que el Ajax de Michels y Cruyff ganó las tres ediciones posteriores.

Tuvieron que pasar 15 años para que el PSV Eindhoven de Ronald Koeman lograra su primera Copa de Europa mientras que el último campeón de la Champions fue el Ajax de Van Gaal en la temporada 1994-95.

Han pasado más de 30 años y los equipos neerlandeses no han vuelto a reinar en la Champions. La ley Bosman dejó muy tocado a los equipos de los Países Bajos.

Salvo el Ajax que lideraba De Jong en la temporada 2018-19 ningún conjunto neerlandés ha rozado la gloria europea. Aquel equipo que dirigía Erik ten Hag dejó escapar la clasificación para la final en una eliminatoria agónica contra el Tottenham.

Curiosamernte el Feyenoord es el último club neerlandés que ha ganado una competición europea aunque no fue la Champions sino en la Copa de la UEFA de la temporada 2001-02.

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