La nueva estrella del Feyenoord, primer rival del Barça en Champions, se deja querer por el Real Madrid: "Es el club de mis sueños"

El Feyenoord, primer rival del FC Barcelona en la Champions, ha descubierto a su nueva estrella antes de visitar el Spotify Camp Nou este miércoles a las 18:45 horas. El equipo de Giovanni van Bronckhorst venció en su último partido liguero por 1-3 al NEC con gol del debutante Jerayno Schaken, hijo del internacional neerlandés Ruben Schaken.

El club de Róterdam se sitúa en tercera posición en la Eredivisie con once puntos de quince posibles, tras ganar tres partidos y empatar dos. El Feyenoord materializó su última victoria gracias al tanto de Jerayno Schaken, que se estrenaba en partido oficial con el primer equipo. El jugador de 17 años se convirtió en el futbolista más joven en marcar el día de su debut en la Eredivisie.

"Sería bonito poder entrar al Spotify Camp Nou"

Jerayno es hijo del internacional neerlandés Ruben Schaken, que vistió la camiseta de la 'Oranje' en siete ocasiones. Su heredero ya ha debutado con la sub-17, pese a tener raíces surinamesas, y apunta a escalar en las categorías inferiores tras su exitoso estreno con el Feyenoord, con el que marcó tras solo cinco minutos sobre el terreno de juego.

Su presencia en la convocatoria para Barcelona no está asegurada, pese al deseo del futbolista. "Todavía no sé si voy a ir, eso depende del entrenador. Me dejo sorprender. Sería bonito poder entrar allí, pero me alegro si puedo jugar, sin más", explicó Schaken, que llegó al Feyenoord en 2025 procedente de la cantera del Heerenveen.

Pese a su deseo de jugar contra el Barça en el Spotify Camp Nou, el extremo se dejó querer por el Real Madrid. "Es el club de mis sueños", reconoció justo después de convertirse en el segundo goleador más joven de la historia del Feyenoord, solo por detrás de Georginio Wijnaldum.

El conjunto dirigido por Giovanni van Bronckhorst, aterrizado en Róterdam este pasado mes de junio, dispone en sus filas con otros futbolistas jóvenes a tener en cuenta, entre ellos tres futbolistas españoles: Mika Mármol, canterano del Barça que se unió al Feyenoord este verano después de acabar contrato con Las Palmas, Javi López y Nacho Ferri.