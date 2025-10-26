EL CLÁSICO
El 'festival' de Soto Grado en el acta del Clásico: 10 amarillas y dos rojas
El colegiado amonestó hasta a seis futbolistas por la tangana final con una expulsión incluida
Triste final para el Clásico con una tangana totalmente innecesaria y en la que los futbolistas del Madrid se fueron directamente a por Lamine Yamal de forma bastante lamentable. Sobre todo en el caso de un capitán y veterano como Dani Carvajal, compañero de selección del astro de Rocafonda y que tendría que haber arreglado cualquier rencilla o desaveniencia fuera de las cámaras y no en caliente. Por no hablar de Vinicius Júnior, que montó en cólera cuando fue sustituido contra su entrenador, demostrando un gran egoismo. Y luego se fue también a por Lamine generando un revuelo tremendo.
Precisamente, las dos tanganas que se formaron sobre el verde en la que se vieron involucrados futbolistas que estaban en ese momento jugando, lesionados y otros miembros del cuerpo técnico de ambos banquillos, acabó dejando un reguero de tarjetas amarillas en el acta final de Soto Grado.
EL 'MUELLE' DE SOTO GRADO
El colegiado castellanoleonés, que en directo se vio superado por la situación y se dedicó a observar mientras decenas de personas se enzarzaban en una montonera con más amenazas que otra cosa, reflejó en el informa nada más terminar el choque un reguero de cartulinas amarillas e incluso una roja.
Fueron amonestados por la tangana Militao, Rodrygo y Vinicius por el lado madridista y Ferran Torres y Balde por parte del cuadro barcelonista. Además, enseñó la cartulina roja a Andrii Lunin, portero suplente del Madrid, "por salir de su banquillo hacia el banquillo rival en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros".
