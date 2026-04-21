Así fue el festín de Lamine Yamal tras ganar el Premio Laureus

En el mundo del deporte, los Premios Laureus son el equivalente a los Premios Goya en el cine. Se celebraron por primera vez en el año 2000 y son un evento anual que rinde homenaje a los mayores triunfos deportivos e historias más inspiradoras del año, además de dar visibilidad al trabajo de Laureus Sport for Good.

Ayer por la noche, se celebró la gala y uno de los nombres propios fue el de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, quien acudió a Madrid, concretamente al Palacio de Cibeles, a recoger su galardón al mejor deportista del año. El año pasado, el de Rocafonda obtuvo el premio a mejor deportista revelación.

Después de recibir el premio, el '10' del Barça se pronunció al respecto y quiso dejar claro que su carrera deportiva solo ha hecho más que empezar: "Estoy muy contento de ser el primero en recibir este premio al mejor deportista joven. Es un orgullo".

"Creo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Esta estatuilla representa a una nueva generación de atletas que puede traer ese cambio. Estoy orgulloso de ser el primero en recibir este Laureus", señaló.

La visita del de Rocafonda a Madrid fue un visto y no visto. Llegó y se fue directo al Palacio de Cibeles, y cuando acabó la gala de regreso a Barcelona para centrarse en el próximo partido del conjunto azulgrana ante el Celta de Vigo, que se disputará el próximo miércoles 22 de abril a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou.

La presencia del '10'del Barça está dando mucho de qué hablar, especialmente por su vestimenta en la gala.

El extremo del conjunto azulgrana decidió acudir con un 'look' muy de entretiempo, combinando únicamente tonos azul tejano en el pantalón y la chaqueta. Asimismo, debajo llevaba una camiseta negra.

El festín de Lamine Yamal / SPORT

Otra de las cosas más comentadas es el festín que se dio al acabar la gala. El futbolista compartió varias imágenes en su avión privado, donde se le puede ver celebrando el premio Laureus con un menú de McDonald’s.

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No se aprecia con total claridad todo lo que come, pero sí se distinguen unas patatas, varias salsas y unos nuggets.